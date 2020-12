‘Het voelt niet goed om dit allemaal weg te gooien’

RODEN – Natuurlijk was het even slikken voor Tuincentrum Roden toen zij vorige week te horen kregen dat de deuren gesloten moesten worden. Tot en met 19 januari zal het even rustig zijn voor Hans Slijkhuis en zijn medewerkers. Maar omdat ze het bijzonder jammer zouden vinden om prima materiaal zomaar weg te gooien, besloot het personeel van Tuincentrum Roden een deel cadeau te doen aan De Hullen in Roden. ‘Dit idee kwam vrij snel nadat duidelijk werd dat we weer moesten sluiten’, zegt Slijkhuis. ‘Het is allemaal goed materiaal, wat we anders in aanloop naar de kerstdagen hadden verkocht. Omdat we de bewoners van De Hullen een warm hart toedragen, hebben we besloten dit alles cadeau te doen. Op deze manier kunnen wij hun kerst hopelijk een stukje leuker maken.’

Slijkhuis baalt dat Tuincentrum Roden de deuren sluit, maar blijft ondertussen strijdbaar. ‘Het is even niet anders. In januari gaan we er weer met frisse moed tegen aan. Er komt dan allemaal nieuw materiaal binnen, waardoor de winkel er weer top uit zal zien. We kijken er naar uit.’

