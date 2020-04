Het volkslied weerklinkt!

RODEN – Naar aanleiding van een oproep van het Concertgebouworkest, speelden muzikanten in heel het land om 10 uur ’s ochtends het volkslied. Ook in Roden werd hier gehoor aan gegeven. Leden van het Harmonieorkest van de Muziekvereniging Noordenveld kwamen bij De Vennen bijeen om het volkslied te spelen. Dit alles uiteraard op gepaste afstand en met oog voor de RIVM-richtlijnen. Zo kon het dat Gerda Jeeninga (eufonium), Femke Boomstra (altsaxofoon), Eveline Snijder (klarinet) en Henk Boer (trompet) stipt om tien uur het volkslied ten gehore brachten. En zo was het tóch een beetje Koningsdag!