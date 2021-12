‘Het warme gevoel dat we eraan overhouden dragen we de hele kerst mee’

Versierde trekkers verlichten harten in dorpen in en rondom Roden







RODEN – Op de avond van 21 december vertrokken twintig tractoren vanaf het parkeerterrein van VV Roden. Martinus Thijs, vader van de initiatiefneemster vond het een geweldige ervaring: ‘Het was echt een prachtig gezicht. Twintig tractoren met kerstlampjes in een stoet naar de verzorgingstehuizen. Mensen zaten al klaar. Bij de Hullen bijvoorbeeld, daar zaten sommigen in een rolstoel buiten, met een deken om. Anderen stonden voor de ramen. Ook langs de route stonden mensen voor de ramen. De mensen op de tractoren zijn gewoon mensen die tot 5 uur werken, en die dan nog de tijd nemen om de hele avond rond te rijden om mensen blij te maken. Dat is toch geweldig? Er waren zelfs twee jongens uit Bedum bij. Er wilden nog wel meer mensen meedoen, maar meer dan twintig tractoren is te veel. Je moet ook een stuk over de weg en we willen het verkeer niet te veel hinderen. We hebben nog geen plannen voor volgend jaar. Dit is heel snel bedacht en opgezet. En eigenlijk weet ik niet hoe het met vergunningen zit. Maar als ik er een week voor naar Veenhuizen moet, dan moet dat maar.’

De stoet reed op de terugweg door Lieveren, waar iedereen getrakteerd werd op warme chocolademelk door vrienden van Thijs. Zelf zorgde hij voor droge worsten voor alle deelnemers. ‘Het is niet veel, maar een kleine attentie. Maar het warme gevoel dat we eraan over hebben gehouden, dragen we de hele kerst mee.’