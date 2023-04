Het witte goud ligt met smart te wachten op lekkerbekken

HUIS TER HEIDE – Het ligt weer in de schappen: het witte goud uit Huis ter Heide! Je zou het bijna zijn vergeten, maar dankzij de goede start aan het begin van het voorjaar, heeft Aspergeboerderij Hoorn de eerste asperges gestoken. Hermen Hoorn hoopt op meer mooie dagen zodat er met Pasen, hét moment van de aspergeverkoop, ruim voldoende asperges zijn. In de boerderijwinkel van Hoorn zijn behalve asperges nog veel meer lokale heerlijkheden te koop. Wat dacht je van aardappelen uit Veenhuizen? Of mierzoete aardbeien? Of een lekker karbonaadje van de Veenhuizer Boeren? Ook koop je er originele cadeautjes zoals kaarsen in de vorm van de gevangenisgebouwen en kun je heel eenvoudig je eigen moestuin starten met de handige tools van de Makkelijke Moestuin. En dat is nog niet alles. De aspergeboerderij laat je het boerenleven proeven. Op beleef.boer-hoorn.nl vind je welke uitjes en events Hoorn voor jou in petto heeft.