‘Het zou wel goed zijn als we meer bekendheid krijgen’

Frisse nieuwe wind bij bestuur Voedselbank

NOORDENVELD – Bij de Voedselbank Noordenveld heeft een wisseling van de wacht plaatsgevonden. Maar liefst drie nieuwe bestuursleden zijn aangetreden sinds 1 januari van dit jaar. Voorzitter Jan Peter Kroes heeft het symbolische stokje overgedragen aan Richard Coenrady. Daarnaast zijn Jos Eilering en Hester de Brabander aangesteld als respectievelijk penningmeester en secretaris. Van de oude garde zijn cliëntcoördinator Bouke Schaap en depothouder Jo Schoormans nog over.

‘Na de scheiding van de voedselbank Leek hadden we nog vijf bestuursleden over,’ vertelt Jan Peter Kroes. ‘Toen bedachten we dat het goed was om nieuwe bestuursleden te zoeken, ook omdat het goed is om nieuwe aanwas te hebben.’ Door de lockdown gingen de vorige bestuursleden dan eigenlijk de bedoeling was, maar eind vorig jaar besloot de Voedselbank de daad bij het woord te voegen. In eerste instantie plaatste de organisatie een vacature voor een penningmeester en secretaris. Dat leverde goede kandidaten op. ‘We waren verrast door de hoeveelheid reacties,’ aldus Kroes.

Hester de Brabander werd aangenomen als secretaris. Zij is afkomstig uit Roden en was al bestuurslid bij WiN. ‘Ik ben maatschappelijk betrokken en wilde meer doen voor mijn omgeving,’ zegt De Brabander. ‘Welzijn is vrij vaag. Wat de Voedselbank doet is lekker helder voor veel mensen. Dat sprak mij aan.’

Zowel Coenrady als Eilering solliciteerden aanvankelijk op de functie van penningmeester. Beiden hebben zij een financiële achtergrond. Eilering was al penningmeester van de Groninger afdeling van de Nederlandse bridgebond, een bridgeclub in Veendam en twee VVE’s. Coenrady werkte lange tijd bij de Rabobank. Sinds kort is hij voor zichzelf begonnen als zelfstandig hypotheekadviseur en financieel adviseur in de gemeente Westerkwartier. De keuze van de Voedselbank voor de functie van penningmeester viel op Eilering, maar het gesprek met Coenrady was dusdanig goed dat hem het voorzitterschap werd aangeboden. ‘Daar moest ik wel even over nadenken, omdat ik ook net een eigen bedrijf was begonnen,’ zegt Coenrady. ‘Ik heb er één nacht over geslapen, maar al snel wist ik: we gaan ervoor.’ Wat de doelstellingen zijn van de nieuwe voorzitter? Dat weet hij nog niet zo goed, omdat hij pas net nieuw is. ‘Ik moet eerst nog heel veel leren,’ aldus Coenradi.

De doelstelling van de Voedselbank is dat niemand in de gemeente met een lege maag naar bed gaat, vertelt Bouke Schaap. ´Daarom hebben we samen met onder andere de kledingbank, Humanitas, maatschappelijk werk en de gemeente ook een armoedepact gesloten om te voorkomen dat mensen in armoede terechtkomen en ze te helpen uit de schulden te komen,´ zegt Schaap. ´Binnenkort maken we ook een goodie bag voor jongeren van 12 tot 16 jaar, om hen steuntje in de rug te geven.´

Het voedsel voor de Voedselbank wordt geschonken door veel verschillende partijen. Supermarkten en kerken doneren veel en brood komt van de bakkers. Aardappels en uien worden speciaal voor de Voedselbank geteeld door de familie Van Staalduinen. ‘We hebben behoefte aan alles,’ zegt Jo Schoormans. ‘Alles uit de schijf van vijf is welkom. Iedere donderdag van één tot vier uur ’s middags zijn mensen welkom om spontaan voedsel te brengen,’ aldus Schoormans, die al sinds de oprichting van de Noordenveldse Voedselbank in 2006 actief is binnen de organisatie.

‘Het zou wel goed zijn als we meer bekendheid krijgen,’ merkt Coenrady op. Inmiddels heeft hij toch enkele doelen geformuleerd. ‘We willen een flyer ontwerpen om meer aandacht te scheppen voor wat we doen aan de Ceintuurbaan 122, samen met de kledingbank, vluchtelingenwerk en Humanitas,’ geeft Coenrady aan. ‘Ook zouden we graag nog meer willen samenwerken met lokale ondernemers. Wij kunnen op ons terrein activiteiten organiseren voor bedrijven of een flyer in een goodie bag stoppen.’ Ook op educatief vlak kan de Voedselbank een bijdrage leveren. Scholen kunnen er een rondleiding krijgen, zodat leerlingen kunnen zien wat de organisatie doet. ‘Soms leidt dit ook weer tot een inzameling voor de Voedselbank,’ aldus Coenrady. Andersom zou de Voedselbank ook nog wel wat hulp kunnen gebruiken van bedrijven. Coenrady: ‘Dan gaat het bijvoorbeeld om het terreinonderhoud of een overkapping voor materiaal en fietsen.’

Voorlopig is er nog genoeg te doen voor het nieuwe bestuur. Organisatorisch staat de Voedselbank er weliswaar goed voor, de vrees is wel dat binnenkort meer mensen een beroep zullen doen op de Voedselbank. Uittredend voorzitter Kroes: ‘De laatste tijd is het aantal klanten al met 20 procent toegenomen en het effect van corona moet nog komen. De eerste voortekenen zijn er helaas al wel, met onder andere faillissementen van reisorganisaties. We gaan er dan ook niet vanuit dat we snel overbodig worden.’