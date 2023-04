HFC’15 legt TLC over de knie

LEEK – Vanaf het eerste fluitsignaal gaf TLC vol gas. De eerste kans was dan ook voor hen. Op de strafschopstip werd Jetse Tuithof aangespeeld die prima de opkomende Steinar Miedema bediende. Daar waar iedereen een schot verwachtte, werd de bal breed gespeeld en gemakkelijk veroverd door HFC. Na 6 minuten wist Joost de Jong na een snelle aanval van HFC de bal tot hoekschop te verwerken. Keeper Van Dijk ging onder de hoge bal door en de bal verdween naast het doel. De volgende kans was ook voor HFC, waar spelverdeler Frank Volkers vanaf rechts naar binnen kapte en met zijn goede linker uithaalde, echter te hoog. Miedema speelde spits Tuithof aan die al dribbelend zijn actie te ver doorvoerde en prima door David Boersema werd onderschept. Na 20 minuten de kwam de grootste kans voor HFC. Chris Latupeirissa bestreek de hele linkerkant en verdiende al de 4e hoekschop voor HFC. Keeper Tjeerd van Dijk redde prima de bal uit de hoek en wist de voorsprong van HFC te voorkomen. Uit de daaropvolgende aanval een kans voor TLC. Duncan Veening gaf een prima voorzet vanaf links, maar keeper Nick Borg tikte net de bal weg voor de voeten van de vrijstaande Jetse Tuithof. Steinar Miedema ontving een terechte gele kaart voor een forse overtreding op Volkers die een vrij veld voor zich had. Na een half uur schoot Joost de Jong te hoog en speelde Roel Elders op rechts 2 HFC ‘ers uit, echter gaf hij geen goede voorzet. Duncan Veening miste nog een opgelegde kans na dom balverlies in de verdediging van HFC. Trainer Slijfer van HFC toonde verbaal zijn ontevredenheid, maar de volgende kans was ook weer voor TLC toen Tuithof de bal panklaar voor Veening neerlegde die ook deze kans miste. Het leek erop dat men de rust met een blanco stand in zou gaan. HFC verdiende echter nog een hoekschop na een snelle counter. De bal kwam na een schot voor de voeten van Mike Steenbergen die keeper van Dijk kansloos liet en de ruststand op 0-1 bepaalde. De kansenverhouding was in de eerste helft aardig gelijk opgaand. Bij TLC speelde men met veel energie, echter was het vaak ‘net niet’. Een ervaren leider binnen de lijnen ontbreekt. HFC speelde het wat slimmer met wat meer combinaties, al was dat voor beide teams heel lastig op het hobbelige veld. Direct na rust had Rick van Lent de 0-2 op zijn slof, kwam vrij voor keeper van Dijk, die keurig redde. HFC kwam beter uit de kleedkamer. Kreeg meer balbezit en kansjes die werden over gekopt en overgeschoten. Na een uur bracht Slijfer ‘good-old’ spits Johan Honebeek in het veld. Hij was het die toch de wedstrijd besliste. Een prachtige pass door het centrum zette hem vrij voor keeper Van Dijk en de 0-2 was een feit. Voor TLC was dit de genadeklap. Na de rust was de energie al wat op en met het 2e doelpunt van HFC het geloof in een goed resultaat verdwenen. De wedstrijd was gespeeld. HFC hoefde niet meer en TLC kon niet meer leveren. In de 80e minuut werd scheidsrechter Leon Nanninga behandeld voor een kuitblessure, maar gelukkig kon hij de wedstrijd uitfluiten. Het zal voor TLC een moeilijke zaak worden om degradatie te ontlopen in het eerste seizoen in de zaterdag 3e klasse. Met nog 4 wedstrijden te gaan lijkt het halen van de nacompetitie het hoogst haalbare voor TLC. Deze winst was voor HFC’15 welkom, want het doet nu prima mee in de 3e periode.

Man van de wedstrijd: Scheidsrechter Leon Nanninga. Gaf prima leiding, was duidelijk en had goed contact met de spelers.