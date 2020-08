Voorbeeldjeugd wil door in de muziek

NIEBERT/LEEK – Burgemeester Ard van der Tuuk gaf het bij zijn bezoek aan drie jongeren uit de omgeving van Leek maar gelijk toe: hij vond het best wel spannend hoe de jeugd in het Westerkwartier zich zou gedragen tijdens de coronacrisis. De burgervader werd positief verrast en zag hoe veel jongeren – uitzonderingen daargelaten – zich prima aan de regels wisten te houden. ‘Hier gaat het goed met de jongeren en dat mag best eens onderstreept worden’. Drie positieve voorbeelden zijn Dominique’(16, uit Niebert), Yaron en Merijn (16 en 15, beiden uit Leek). Afgelopen vrijdag bezocht Van der Tuuk, samen met wethouder Elly Pastoor, jongerenwerker Albert Koers en communicatiemedewerker Rick Jan Hielkema het drietal. De Krant was erbij.

Verzamelen gebeurt in ’t Hokje, de keet op het terrein van de familie Bakker in Niebert. Daar hebben Dominique en zijn vrienden een mooi onderkomen gebouwd, bedoeld om ’s weekends met vrienden uit de buurt tezamen te komen. Muziek regelen ze via Spotify, of maken ze zelf. Dominique en Merijn vormen namelijk DJ Duo Noord. Yaron is hier inmiddels als technicus bijgekomen. Feitelijk een trio dus, maar ‘dat maakt het qua naam lastig’. En waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

In ieder geval maakte DJ Duo Noord naam tijdens de coronaperiode, door meermaals gratis en voor niets op te treden bij verzorgingstehuizen in de buurt. Neem Vredewold in Leek. De bewoners vragen dikwijls Nederlandstalige muziek aan en laat dat nou net het genre van DJ Duo Noord zijn. ‘Het waren hele leuke optredens’, zegt Dominique. Merijn: ‘We zongen liedjes als Una Paloma Blanca en zo. We zingen pas sinds de coronacrisis. Daarvoor draaiden we alleen muziek. Met dat zingen willen we nu doorgaan, het bevalt goed.’

Het bijzondere initiatief van DJ Duo Noord maakte dat de drie jongeren op de radar van de gemeente Westerkwartier belandden. ‘Ik ken deze jongens al wat langer’, zegt Albert Koers. ‘Bij activiteiten rondom Leek zijn ze nog wel eens betrokken. Ik weet dat ze goed bezig zijn, ook met hun muziek.’

Rick Jan Hielkema gaf aan het bezoek te hebben opgezet, om waardering uit te spreken voor de verschillende initiatieven die in Leek en omstreken worden opgezet. Koers: ‘Zelf zit ik regelmatig bij het overleg Jongeren op Straat. Daarbij gaat het vaak over de negatieve kant van jongeren die veel op straat hangen of problemen hebben thuis. Hier gaat het juist goed met de jongeren en dat mag best eens onderstreept worden.’

Dat vindt ook burgemeester Van der Tuuk. ‘Voor ons staan jullie symbool voor de jeugd in het Westerkwartier’, stelt hij. ‘De jeugd heeft zich de afgelopen tijd goed gedragen, ondanks dat er opeens veel dingen werden afgepakt. Alle sociale activiteiten vielen weg, waardoor ook ik dacht: dit kon nog wel eens een vervelende periode voor de jongeren worden. Maar de jeugd heeft zich in grote mate goed gedragen. Ik ben positief verrast.’

Hetzelfde geldt voor wethouder Elly Pastoor, die als wethouder onder andere Jeugd en Leerplicht in haar portefeuille heeft. ‘Ik ben natuurlijk veel bezig met jongeren die het moeilijk hebben, thuis of op school. Vaak als het bijvoorbeeld over Leerplicht gaat, denkt men aan het opgeheven vingertje. Maar wij willen juist met de jeugd in gesprek. We moeten hen er meer bij betrekken. Zo zijn we bezig met een app, waarmee jongeren straks heel eenvoudig hun mening over allerlei zaken kunnen geven.’

Het betrekken van jongeren blijkt in de praktijk soms lastig, al geven juist deze drie jongens het goede voorbeeld. Koers: ‘Deze jongens zitten ook in het Jeugdpanel. Zij hebben tweehonderd euro gekregen om iets te organiseren, ze mogen daar zelfs invulling aan geven. Dat vraagt onderling samenwerking. Deze jongens denken hier graag over mee.’

Concrete ideeën over het makkelijker betrekken van overige jongeren, hebben Dominique, Yaron en Merijn niet echt. Zij hebben als voordeel dat ze een eigen plek hebben, waardoor rondhangen niet nodig is. Jongeren die in Niebert langskomen, zijn vaak bekenden van andere jongeren die hier al komen. ‘Vooraf vraagt iemand dan of het een probleem is dat er iemand meekomt’, schetst Dominique. ‘Op die manier kunnen wij zelf bepalen wie er komt.’

‘Voorlichting over middelengebruik vaak te saai’

Een ander punt wat burgemeester Van der Tuuk aansneed, was het middelengebruik in de gemeente Westerkwartier. ‘We hebben het idee dat het middelengebruik in onze gemeente best groot is’, zegt hij. ‘Wat merken jullie daarvan?’ Merijn gaf aan soms dingen te zien die fout gaan. Dominique: ‘Als dat gebeurt, zeg je er wel wat van. Maar dat helpt vaak niet echt.’

Van der Tuuk vroeg de jongeren om tips. Yaron wees op de vaak ‘saaie’ voorlichtingsprogramma’s die op scholen worden gegeven. ‘Ik denk niet dat het veel helpt. Het wordt gewoon te saai gebracht, het spreekt niet aan.’

Door in de muziek

Na een uur te hebben gepraat, ontvangt het trio (in naam dus nog steeds een duo) een bon voor muziekhuis Da Capo in Nietap. De jongens willen door in de muziek. Zo gaat Dominique eerst een ‘lichtopleiding’ doen. En daarna? ‘Bij de politie’, klinkt het stellig. Ook Yaron wil eerst met de lichtopleiding bezig. De komende tijd blijven ze optreden, in de hoop als DJ Duo Noord steeds meer bekendheid te verwerven. De drie ambitieuze jongemannen zijn te vinden op www.dj-duonoord.nl en te contacten via info@dj-duonoord.nl.