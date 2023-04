High tea en mini expositie in Speelgoedmuseum Roden

RODEN – Op tweede paasdag wordt er in Speelgoedmuseum Roden een high tea voor kinderen gehouden. Het museum wordt omgetoverd tot een heus café. De kinderen kunnen aanschuiven aan de gedekte tafels met kinderservies om te genieten van een glas drinken en een cakeje. Voor de cultuurliefhebbers is er ook een tentoonstelling te bewonderen. De tentoonstelling is geïnspireerd door Johannes Vermeer. Zijn werken zullen nagebootst worden met speelgoed. Het kindermuseum is op tweede paasdag geopend van 11.00 tot 17.00 uur. De high tea zal plaatsvinden tussen 13.00 en 16.00 uur. De gewoonlijke entreeprijs geldt, inclusief een activiteit voor de kinderen.