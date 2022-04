NOORDENVELD – Het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld heeft in samenwerking met WiN op 7 april een gezellige middag georganiseerd in het Trefpunt van de Oude Scheepstraschool. Mantelzorgers genoten van een heerlijke high tea. Deze middag werd goed bezocht en er was zelfs een wachtlijst. Gedacht wordt aan een tweede middag. (Foto: Trieneke Engels)