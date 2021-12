‘Hij beseft dat er kinderen zijn die soms in het ziekenhuis moeten blijven’

Gijs uit Nieuw Roden kiest Wilhelminaziekenhuis als goed doel voor Hartenactie





RODEN – Goochelaar wil hij worden. Maar ook op de kermis werken. Misschien een carrière als goochelaar op de kermis. Zo’n rare combinatie is dat eigenlijk niet. De zevenjarige Gijs Vogel vond het wel wat spannend om het allemaal zelf te vertellen, maar dat was ook wel logisch, want hij stond flink in de belangstelling voor de hoofdingang van het Wilhelminaziekenhuis in Assen.



Hij was namelijk een van de winnaars van de hartenactie in de Krant. Gijs had het aantal hartjes in de Krant goed geteld en mocht daarmee een hartenwens in vervulling laten gaan: de cadeaus die hij het liefst van de Sint zou ontvangen én een goed doel waar geld aan gegeven zou worden. Hij besloot het geld aan het ziekenhuis in Assen te geven. Moeder Marloes Vogel werkt in het ziekenhuis als HR adviseur. ‘Gijs komt zelf ook regelmatig in het ziekenhuis. Ter controle van zijn astma. En hoewel hij er niet hoeft te blijven, beseft hij dat er ook kinderen zijn die er wel moeten blijven. Voor die kinderen wilde hij wel iets doen.’

Inge Rolff, medisch pedagogisch zorgverlener, mag de cheque in ontvangst nemen. ‘We zijn blij met het geld. We willen er, in overleg met Gijs natuurlijk, graag nieuwe kerstbomen van kopen. Speelgoed hebben we wel, maar onze kerstbomen zijn ouderwets en onhandig. Kinderen houden ook erg van kerstbomen, dus het komt dan ook zeker de kinderen ten goede.’

Terwijl Gijs samen met Inge op de foto wordt gezet, vertelt Marloes dat ze het fijn vindt om in het ziekenhuis te werken. ‘Het is een streekziekenhuis, dus ik ken de meeste mensen van gezicht. Ik vind het fijn dat we korte lijnen hebben. Ik werk hier nu negen jaar en het is een mooi ziekenhuis om voor te werken. Natuurlijk werken we momenteel veel vanuit huis, maar dat is nu even niet anders.’

Inmiddels heeft Gijs toestemming gegeven voor de kerstbomen van het ziekenhuis en nadat hij de cheque heeft overhandigd aan Inge is het tijd voor zijn eigen cadeaus. Een LEGO reuzenrad en een trukendoos van het televisieprogramma Mindf*ck. En dan is het nog niet op met de cadeaus, van het ziekenhuis krijgt hij ook nog een prachtige wereldbol.

Hij is blij, maar ook wat overweldigd. Marloes strijkt hem door zijn haar. ‘Hij heeft een week eerder kerstvakantie, nu kan hij mooi met zijn nieuwe speelgoed spelen. Hij is er ook aan toe. Deze tijd, vanaf Sint Maarten, is een pittige tijd voor hem. De spanning van Sint Maarten, dan Sinterklaas en straks nog de rest van de feestdagen, dat is best veel. Lekker even uitrusten nu en spelen met zijn nieuwe speelgoed.’