Hilarische Nieuwjaarsreceptie bij VV roden

RODEN – Witte rook, de ‘bullet is through the church’ en andere geheimzinnige uitingen deden de afgelopen dagen de ronde rond de Roder voetbalclub. De Nieuwjaarsreceptie van zaterdag 7 januari, daar zou het allemaal gebeuren. In de kantine is het bommetje vol rond een uur of half 8. De Toppers zijn vertegenwoordigd, capo di tutti capi Jan Spiegelaar is er ook. Het zaterdag 3 team, organisator van de receptie, is voor de gelegenheid uitgedost in Peaky Blinders-stijl. Tegen kwart voor acht grijpt voorzitter Hans de Vries de microfoon en komt met ‘het grote nieuws’ op de proppen. VV Roden heeft na lang onderhandelen een nieuwe hoofdsponsor gevonden. Michel Wiersema van WM Bedrijfskleding gaat alle teams, inclusief leiders en trainers voorzien van nieuwe outfits. Daaronder vallen ook maar liefst 34 jeugdteams en 8 7X7-teams weet de trotse voorzitter van de 93-jarige voetbalclub te vertellen. Ook maakte hij twee nieuwe shirtsponsoren bekend: DVEN Accountants en Stucadoorsbedrijf Ansing. De Vries deelde nog wel even een sneer uit naar wethouder Alex Wekema die (niet in functie) ook aanwezig was. Vrijdag ontvangt De Vries een afvaardiging van het college en de gemeenteraad op zijn sportpark om te praten over een eventuele fusie tussen ONR en de VV. Daar valt niet over te onderhandelen, luidde de duidelijke boodschap van de voorzitter. Na de presentatie barstte het feest los en gingen de voetjes van de vloer op krakers van onder andere André Hazes.