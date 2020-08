Hilfiger collectie geroofd na snelkraak bij Spandaw Mannen

RODEN – Bij Spandaw Mannen in Roden is vanmorgen een groot deel van de Tommy Hilfiger-collectie uit de zaak geroofd na een snelkraak. Het gaat om twee mannen die gekleed zijn in driekwart winterjassen met capuchon. blijkt uit verschillende camerabeelden die in omloop zijn. De daad was duidelijk voorbereid. Een van de mannen stond op de uitkijk in de steeg van Bruna. De andere man, gekleed in een spijkerbroek, witte gympen en capuchon op het hoofd tikte met -vermoedelijk met een lifehammer- om 5:17 uur de glazen voordeur van de winkel in. De schade bedraagt enkele duizenden euro’s, zegt eigenaar Bart Sandaw.

“De daders gingen heel gericht ter werk”, begint Bart. “Ze wisten precies wat ze moesten hebben. Allemaal spullen van Tommy Hilfiger, een populair merk onder jongeren. Dure polo’s en truien”, zegt Bart die gealarmeerd werd door zijn nicht die boven de zaak woont. Er zijn veel camerabeelden waarop de hondsbrutale lieden te zien zijn. In tegenstelling tot eerder bericht zijn er (tot dusver) geen beelden van een auto die betrokken zou kunnen zijn bij de kraak. “De medewerking van collega’s is enorm. Ik krijg spontaan allemaal usb-sticks van collega-ondernemers waarop de mannen goed te zien zijn. Een van de twee liep vannacht zes keer voor het Kruidvat langs. Ook zijn de mannen gesignaleerd door de camera’s van JOY aan de Albertsbaan. Ik heb ongelofelijk veel appjes gekregen met steunbetuigingen. Echt, hartverwarmend”, zegt Bart die graag tips ontvangt van mensen die iets hebben gezien. Mensen die denken de heren gezien te hebben of bruikbare tips hebben worden verzocht te bellen met Spandaw Mannen: 050 5019660. Er is aangifte bij de politie gedaan van de roof.