Historische Automobiel Vereniging verrast ouderen

RODEN – Bij De Hullen in Roden startte afgelopen zondag een oldtimerrit langs verzorgingstehuizen in Noordenveld en het Westerkwartier. Naast Roden werd ook een bezoek gebracht aan onder andere Leek en Zuidhorn. In totaal deden er 60 oldtimers mee aan de rit. Deelnemers waren allen lid van de Historische Automobiel Vereniging Nederland, welke in 1964 het levenslicht zag. Het belangrijkste doel van onze vereniging is het bevorderen, het in stand houden, het verzamelen en het restaureren van automobielen, vrachtwagens, motorvoertuigen en toebehoren die uit het oogpunt van historische zeldzaamheid van belang zijn te worden bewaard. De bewoners en het zorgpersoneel van De Hullen vond het in ieder geval prachtig om de oldtimers langs te zien trekken. Een mooi initiatief van een eveneens mooie vereniging.