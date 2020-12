Historische Vereniging Roon blijft verhalen vertellen

RODEN – De Historische Vereniging Roon brengt al sinds jaar en dag de geschiedenis van Roden in kaart. Wekelijks komt de club bijeen in het Koetshuis op Mensinge, alwaar het de afgelopen tijd natuurlijk anders dan anders gaat. De fanatieke vrijwilligersclub verleent aan menig initiatief medewerking en staat maandelijks met een fraaie bijdrage in De Krant. Voorzitter Anne Ananias vertelt over één van de grootste verenigingen van de gemeente Noordenveld.

Zelf is Ananias al jaren lid van de Historische Vereniging Roon. ‘Ik ben zo’n acht jaar penningmeester geweest en nu twee jaar voorzitter. Maar daarvoor ben ik al heel lang lid. Als geboren Rodenaar ben ik mij door de jaren heen steeds meer voor de lokale geschiedenis gaan interesseren.’

Op het moment is het rustig bij de Historische Vereniging Roon. ‘De Roneravonden, welke wij in de wintermaanden doorgaans organiseren, kunnen nu natuurlijk niet doorgaan’, zegt Ananias. ‘Ook door de nieuwjaarsbijeenkomst hebben we al een streep moeten zetten, evenals het toneel wat in april volgend jaar zou plaatsvinden.’ Dat alles nu stilligt, noemt Ananias heel jammer. ‘Wat vooral spijtig is, is dat we het hele programma wat we hadden in het kader van 75 jaar vrijheid hebben moeten uitstellen. Er zou een hele mooie avond worden georganiseerd, met medewerking van historicus Cees van der Kooij, onze toneelvereniging en de Mensinghe Singers. Dat hebben we nu naar april 2021 moeten verplaatsen, maar het is zeer de vraag of het dan door kan gaan. Stichting Herdenken Noordenveld loopt hier ook tegen aan. Zij hebben vele activiteiten moeten uitstellen. Ontzettend jammer.’

Op de bovenverdieping van het Koetshuis is het ondertussen rustig. ‘Bezoekers zijn momenteel helaas niet welkom’, zegt de voorzitter. ‘Wekelijks zijn er op dinsdagmiddag nog maximaal vier vrijwilligers aanwezig. Via een WhatsApp-groep houden we een soort roulatieschema bij, waarmee we bepalen wie welke week aanwezig is.’

Ananias is blij dat de uitgave van het tijdschrift van de Historische Vereniging, ‘Roon’ geheten, gewoon doorgaat. ‘Deze wordt momenteel rondgebracht. Ook de kalender voor 2021 ligt inmiddels klaar’, weet hij. ‘In ons blad komen we vaak met mooie verhalen uit het archief, maar onze redactie gaat ook vaak langs voor een interview bij mensen die nog wat over vroeger te vertellen hebben. Die redactie doet het goed en komt met leuke stukken, die goed worden gelezen. We hebben 1235 leden, voornamelijk zestigplussers. De wat oudere mensen hebben vaak een bovenmatige belangstelling voor de geschiedenis van Roden. We merken het binnen onze eigen vereniging: het leeft ontzettend. Zoiets komt met de jaren. Als je wat ouder wordt, wil je meer over het verleden weten. Ik was toen ik dertig was nog niet écht geïnteresseerd in de historie van Roden, maar dat ben ik nu juist wel. Onze vereniging bloeit nog steeds, dat zegt wel iets.’

Toch zou Ananias ook jongere aanwas van harte toejuichen. ‘Absoluut. We hopen dat veertigers en vijftigers zich ook in grotere mate bij onze vereniging voegen. We kunnen wat verjonging zeker gebruiken’, stelt hij. Daarvoor vormt de maandelijkse bijdrage in De Krant een zeer nuttig instrument. ‘Het is mooi dat we maandelijks een podium krijgen in De Krant. Daarmee bereiken we namelijk ook niet-leden. We vergroten ons bereik ermee.’ De reacties op de stukken zijn bovendien vaak lovend. ‘Via de mail en WhatsApp krijgen we geregeld terugkoppeling. Mensen vinden het zeker leuk om te lezen over de historie van Roden en omstreken.’

De Historische Vereniging blijft het nieuws over Roden en omstreken op de voet volgen en digitaliseren. ‘We willen niet alleen de verhalen van heel vroeger vertellen, maar juist ook de recentere geschiedenis in kaart brengen’, zegt Ananias. ‘In ieder geval blijven we alles wat interessant is opslaan in onze archieven, zodat men daar later op terug kan kijken. We blijven alles digitaliseren en alle verhalen vertellen. En er zijn nog genoeg verhalen die verteld kunnen worden!’

Kalenders

De eerder gememoreerde kalenders voor het jaar 2021 zijn inmiddels alweer te bestellen. . Om de leden te compenseren voor de activiteiten die niet zijn doorgegaan is besloten deze kalender voor leden aan te bieden voor 5 euro. Niet-leden betalen 10 euro. De kalender is verkrijgbaar/te bestellen bij de secretaris (secretaris@historischeverenigingroon.nl, via telefoon 0592-613180, via de webwinkel (zie website), of boekhandel Daan Nijman (hier betalen ook leden 10 euro).

Wat: Historische Vereniging Roon gaat door

Wanneer: iedere dinsdagmiddag

Info: www.historischeverenigingroon.nl