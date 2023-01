Historische Vereniging Roon kijkt terug op topmiddag

RODEN – Volle bak in de Pompstee zaterdagmiddag. Bijna 250 mannen en vrouwen kwamen (ondanks het hondenweer) af op de Nieuwjaarsvisite van de Historische Vereniging Roon, meldt een diktevreden voorzitter Anne Ananias. De Toroebadoers trakteerden de bezoekers op Grunneger liedjes en verhalen in Groningse taal. En dat blijkt zelfs voor Drenties een schot in de roos. Op 11 februari staat er weer een Ronermiddag op de kalender, weet Ananias. ‘Dat wordt een verassingsmiddag. De presentatie ligt in handen van Tiny Renkema en Roel Brink, beide bestuursleden.’ Meer wil de voorzitter er niet over kwijt, want ja, verrassing. Op vrijdagavond 10 maart en zaterdagmiddag 11 maart staan de toneelspelers van de Historische Vereniging op de planken met een gloednieuw toneelstuk. Het stuk wordt opgevoerd in het dialect, want zoals u weet is Meertmaond Streektaolmaond.