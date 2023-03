Historische Vereniging Roon op de planken met ‘Moeke an de rekstok’

RODEN – Leden van de Historische Vereniging Roon spelen in het kader van Meertmoand-Streektoalmaond het toneelstuk ‘Moeke an de rekstok’, een blijspel in drie bedrijven, geschreven door Helmut Schmidt en bewerkt door Ben ten Velde. Weduwe Fenna Jalving sukkelt de laatste jaren met haar gezondheid en zou volgens de huisarts naar een kuuroord moeten gaan. Haar beide schoondochters Gerda en Mina, proberen dat idee met alle geweld tegen te houden. Fenna zit goed bij kas; de schoondochters zitten in geldnood en loeren op de erfenis. De werkster zorgt ervoor dat Fenna toch gaat. Ze komt als herboren terug. Gesteund door hun mannen, die niet zo vreselijk veel te vertellen hebben, nemen de schoondochters grondige maatregelen. Maar Fenna heeft hele andere plannen. Kortom: een hilarische avond die je zeker niet mag missen. In de tweede pauze van het toneelstuk zal er een verloting worden gehouden met aantrekkelijke prijzen. Vrijdagavond 10 maart, aanvang 19.30 uur en zaterdagmiddag 11 maart, aanvang 14.00 uur in de Pompstee te Roden. Entree, plus koffie/thee met cake/koek en een consumptie: 12,50 euro.