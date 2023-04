NIETAP – De jaarlijkse Palmpaasoptocht Hoantie op ’n stokkie in Nietap was met maar liefst 36 kids weer een groot succes. Onder prima weersomstandigheden begonnen de kinderen zondagochtend bij Café Dussel met het versieren van de stokken. Na het versieren werd iedere stok voorzien van een broodhaantje en kon de optocht door Nietap onder begeleiding van Showband Jong Noordenveld beginnen. Door het hele dorp hingen de Buurtschapsvlaggen te wapperen om het geheel nog wat op de luisteren en er stonden veel toeschouwers langs de route. Bij terugkomst bij Café Dussel was er tevens de uitslag van de kleurwedstrijd. De jury heeft de tekeningen van Job (9 jaar) en Mirthe (8 jaar) als mooiste tekeningen in hun leeftijdscategorie beoordeeld en zij ontvingen hiervoor een mooie prijs. Er was ook een prijs voor de tekening die het eerst was ingeleverd. Deze werd ingeleverd door Maarten (54) en hij ontving hiervoor ook een mooie beloning. De Buurtschap is blij met de grote opkomst van kinderen en hun ouders en opa’s en oma’s en wil iedereen bedanken die de optocht mogelijk heeft gemaakt.