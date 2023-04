Hobby-huis opent deuren om te hobbyen

‘Op een ontspannen manier nieuwe dingen leren’

RODEN- Donderdag 30 maart werd in ‘De Deel’ naast het Scheepstra Kabinet het ‘hobby-huis’ geopend waar workshops worden gehouden over verschillende kunstvormen. In deze ruimte, die wordt gehuurd door Welzijn in Noordenveld, kunnen sieraden worden gemaakt, doeken worden beschilderd en kledingstukken genaaid. De ruimte werd door de directeur van de stichting, Mathijs Euwema, geopend. Met het naaien van een lap stof werd het Hobby-huis officieel ingewijd.

Vier dagen in de week verzorgen Rinske Lem en Diana Large activiteiten waar belangstellenden voor een klein bedrag aan mee kunnen doen. ‘Diana en ik gaven onder de naam Studio Rinske & Diana al workshops. We wilden graag een centrale ruimte hebben waar we wekelijks activiteiten kunnen verzorgen. Materialen zijn vaak duur en daardoor beginnen mensen minder snel aan een nieuwe hobby. Hier kunnen ze voor een kleine vergoeding leren werken met materialen,’ aldus Lem. Welzijn in Noordenveld huurde deze ruimte als opslag en wilde graag meewerken aan het initiatief van Rinske en Diana. Achter de ruimte ligt de treftuin. Large ziet het helemaal zitten: ‘hoe mooi zou het zijn om in de zomer buiten te schilderen. Bijvoorbeeld op muziek. Luisteren en op je gevoel de kwast pakken en over het doek bewegen.’ Meedoen kost 3,50 euro per keer en kan op onderstaande dagen. Het hobby-huis is gevestigd in ‘De Deel’ aan de Brink 2 in Roden. Meer informatie op www.welzijninnoordenveld.nl.

Dinsdag: 09:30 tot 16:30 uur, naaien

Woensdag 09:30 tot 12:00 uur, schilderen

Donderdag 09:30 tot 13:30 uur, sieraden maken

Vrijdag 09:30 tot 13:30 uur, wisselende activiteiten