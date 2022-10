Hockeyheren MHC na vier wedstrijden in top klassement

RODEN – Afgelopen zondag kwam het vaandelteam van HCM uit Arnhem op bezoek in het mooie Roden. De mannen van Roden hadden nog wat goed te maken van vorige week, waar ze het in de eerste helft lieten afweten en de tweede helft heer en meester waren maar dit niet in de score wisten uit te drukken. HCM sprak vorige week in de plaatselijke Arnhemse media uit dat ze mee willen doen om promotie, dus het net gepromoveerde Roden was gewaarschuwd.

HCM is een aanvallend ingestelde ploeg die graag hoge druk neerzet. Roden had daar zichtbaar moeite mee. Ze kwamen lastig onder de druk uit en het was zoeken in de opbouw. Naarmate de wedstrijd vorderde kregen de mannen van Roden steeds meer grip op het spel. Als de 1e linie in de press van HCM gepasseerd was, werd er ook meteen veel gevaar gesticht voor het goal van Roden. Brent Hoekstra werd zelfs zo gevaarlijk dat HCM maar een manier zag om hem te stoppen, namelijk omver duwen. Het bleef bij een strafcorner. De strafcorner strandde op de voet van iemand van HCM en dus volgde een nieuwe strafcorner. Er werd een variant gespeeld en het was Hugo Kwant die heel beheerst zijn eerste goal voor Roden Heren 1 maakte: 1-0, tevens de tussenstand na het eerste kwart. In het tweede kwart veranderde het spelbeeld niet. Ook verdedigend konden de heren van Roden een goede vuist maken, door de bal regelmatig af te jagen of te onderscheppen op het middenveld. Dit resulteerde in een aantal kansjes en strafcorners. Op slag van rust mochten ze nogmaals een poging wagen. Brent Hoekstra joeg de bal met hoge snelheid richting goal waar deze via de keeper in het doel verdween. Of de bal daadwerkelijk de doellijn gepasseerd was of dat de keeper hem niet voor de doellijn weg wist te tikken blijft onduidelijk, maar de arbiter telde hem en dus ging Roden met een 2-0 voorsprong de rust in. Deze luxe positie hielp Roden zichtbaar in de tweede helft. Roden hoefde niet perse, terwijl HCM alle zeilen bij moest zetten om nog iets te forceren. Hierdoor kreeg Roden veel ruimte en kon het lekker hockeyen achter de voorste linie van HCM. Roden was een aantal keer dichtbij een doelpunt. Maar de lijnstop van HCM stond zijn mannetje en haalde 2 keer een strafcorner van Sjors ter Veld van de lijn. Het was de laatste twee kwarten vooral hard werken. Vechthockey van beide kanten, maar keeper Hoogenberg hield zijn doel schoon. Zo stapten de mannen van Roden voor de derde keer dit seizoen met een overwinning van het veld af en daardoor bivakkeren ze na 4 wedstrijden in de top van het klassement. De komende 5 weken zal blijken of ze daar echt thuis horen. Zondag staat de derby tegen Leeuwarden op het programma. Daarna spelen ze 4 wedstrijden tegen de 4 topploegen in de 2e klasse.