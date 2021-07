‘Hoe breder de opbouw van onderuit, des te meer je overhoudt bovenin’

KV Sparta ambieert groei op de nieuwe locatie

ZEVENHUIZEN – Nog héél even, en dan breekt er een compleet nieuwe tijd aan voor de korfbalvereniging van Zevenhuizen. De club verhuist namelijk naar het gloednieuwe en veel besproken MFC Zevenhuizen. Een absolute mijlpaal, vindt voorzitter Bob van der Velde die met het bestuur de coronatijd benut heeft om een toekomstplan voor de KV Sparta op te stellen. ‘We willen bouwen aan een bredere jeugd en werken aan groei van onze vereniging.’

Sparta ziet mogelijkheden met de verhuizing naar het nieuwe complex. Voorheen moest de club in de winter altijd uitwijken naar een zaal op een andere locatie, nu kunnen ze in de zomer- en winterperiode op het zelfde park blijven spelen. ‘Dat maakt ook dat we veel meer kunnen organiseren om leden te werven. Hier kunnen we clinics voor scholen geven, een vrienden en vriendinnen dag en leuke spelletjes organiseren. Kinderen kunnen op een vrijblijvende manier kennis maken met het gemengde karakter en de familiaire sfeer van korfbal. De bond steunt ons om dit soort dingen te realiseren’, zegt Van der Velde.

Iedereen doet iets

Ook werkt de club aan een plan om vrijwilligerswerk beter te structureren. Het is de bedoeling dat iedereen vanaf veertien jaar iets doet voor de vereniging. En dat geldt ook voor de ouders. ‘We vragen iedereen wat ze zelf leuk vinden om te doen. Sommigen vinden het leuk om een team te trainen, een bardienst te draaien of iets te doen aan het onderhoud van het complex. We benaderen iedereen persoonlijk. De bereidheid om iets te doen is er vaak wel, maar je moet het wel met een gerichte aanpak doen. Een mailtje sturen is onpersoonlijk en werkt niet.’ De voorzitter heeft er alle vertrouwen in om een sterke vrijwilligersorganisatie neer te kunnen zetten. ‘De betrokkenheid binnen onze vereniging is groot. Bijna iedereen heeft wel eens een wedstrijdje gefloten of een bardienst gedraaid. Wat dat betreft zie ik het helemaal goed komen.’

Groei

Op dit moment telt KV Sparta drie seniorenteams en zes gemengde ‘jeugd na basisschool teams’, een combinatie van Sparta-jeugd met jeugd van de korfbalverenigingen OWK en Rodenburg. Ook de jongste jeugd in de leeftijd van 4 tot 12 jaar is met vijf teams vertegenwoordigd. ‘De doelstelling voor de jongste jeugd is te groeien naar acht teams. We streven ernaar ieder jaar tien procent groei realiseren. Hoe breder de opbouw van onderuit, des te meer je overhoudt bovenin. Als jongste jeugd hoor je bij de Kangoeroes, dan maak je op een speelse manier kennis met de korfbalsport.’ Die groei geldt overigens niet alleen voor de jeugd. Uitbouwen over de volle breedte is ook een doel. Zo ligt er een plan om een 35+ toernooi in de zaal te organiseren (ook leuk voor oud-korfballers die wel weer een balletje willen gooien) en de realisatie van een 60+ team zou mooi zijn. ‘Een eigen zaal in het dorp past perfect bij deze activiteiten.’

KV Sparta bestaat dit jaar maar liefst 102 jaar. ‘Dat zegt veel, dan doe je wel iets goed’, meent Van der Velde die het DNA van de club aardig weet te omschrijven. ‘Het is een club die als familie voelt en waar best veel georganiseerd wordt. Er is gelukkig heel weinig gedoe. Het is gewoon een fijne club om bij te horen. Ieder jaar gaan we met de hele club een weekendje weg. Het ene jaar naar Ameland, het andere jaar naar een andere plek, Appelscha bijvoorbeeld. Ameland is een rode draad door de geschiedenis van Sparta. Een moment waar iedereen naar uitkijkt.’ Door het welbekende virus is een feestje vanwege het 100-jarig jubileum er nog niet van gekomen. Dat hoopt de voorzitter volgend jaar meer dan goed te maken.

Het MFC gaat op 13 augustus open. ‘Vanaf het nieuwe sportseizoen spelen we op de nieuwe velden. Het zaalseizoen zal vanaf november van start gaan. We kijken er naar uit. Het hele verenigingsleven van Zevenhuizen maakt straks gebruik van het bruisende centrum. Wij hebben een eigen bestuurskamer, vanuit daar kijk je uit op de korfbalvelden. Voor ons en het hele dorp is het MFC een geweldige vooruitgang.’