Hoe creëer je een mediterrane tuin?

Een tuin from scratch inrichten is een hele uitdaging. Een ding, daar zijn we het wel over eens, is een kleurloze verzameling tegels. Er moet sfeer in aangebracht worden, want we vertoeven steeds vaker buiten. Het liefst zitten we er net zo bij als op ons vakantieadres in zonnig Andalusië of Toscane. Hoe voer je die mediterrane invloeden in je tuin door? Laat je inspireren door onderstaande tips.

Zithoek met tuinset

Allereerst maak je een gezellige zithoek waar veel zon komt, met natuurlijk comfortabele tuinmeubels. Een Van der Garde 4 persoons tuinset is praktisch, zit prima en gaat qua kleur en ontwerp stijlvol op in de omgeving. Ze zijn ook verkrijgbaar in 6 persoons uitvoeringen, voor grotere gezelschappen. Deze meubels passen bij elke stijl, en zeker bij een mediterrane tuin. Denk ook aan een parasol, zonnescherm of tarp (schaduwdoek) in een zachte kleur. Stel je voor hoe je hier vele gezellige uurtjes doorbrengt.

Terracotta en andere warme kleuren

Vaste prik in mediterrane tuinen zijn de typerende terracotta potten, het soort aardewerk dat een warme kleur heeft en mooi contrasteert met de kleurenpracht van de planten die je erin zet. Denk ook aan andere warme kleuren en tinten voor de rest van je terras. Hout is altijd mooi. Maar niet alles hoeft warm te kleuren: kijk op tweedehands websites of je wat stenen (grijze of witte) beelden kunt vinden voor de afwisseling. Deze staan vaak in Franse, Spaanse of Italiaanse tuinen.

Hoogteverschil

Ons land is plat, mediterrane tuinen kennen vaak een hoogteverschil. Dit is niet te kopiëren, maar je kunt er in ieder geval naar knipogen door de achterste gedeeltes van de borders op te hogen. Bij de voorkant ervan kan dat ook, hier plaats je muurtjes van stenen in verschillende vormen. Google maar even op ‘Toscaanse muur’ en je weet wat we bedoelen. Maak ze niet te hoog, pakweg veertig centimeter is al genoeg om een mediterraan effect te creëren.

Welke planten doen het hier ook goed?

Er zijn opvallend veel planten die het ook in Nederland prima doen. Zo kun je op vakantie stekjes van cactussen meenemen en deze ’s zomers in je eigen tuin zetten. ’s Winters zet je ze binnen. Rozemarijn is de bekendste plant, soms zelfs een struik, die ons een vakantiegevoel geeft. En anders is dat wel lavendel of basilicum. Die laatste kweek je in bakken met een doorzichtige bovenkant. Het spaart allemaal nog geld voor ingrediënten uit ook. Ander populair voorbeeld, dat je op de luchthaven van Pisa over de hele gevel ziet hangen: jasmijn. Niet doen: olijfbomen en citroenplanten. Ze zijn duur en geven geen vruchten in ons land.

Een beschuttende pergola

Een pergola met een druif is niet alleen een decoratief en smaakvol mediterraan item, hij zorgt eveneens voor beschutting. Zorg voor een plek met kalkhoudende grond waar je de druif plant en leid hem langzaam maar zeker langs het hout van de pergola. Je kunt ze kant en klaar kopen, maar de handige klusser heeft genoeg aan een aantal balken, schroeven en eventueel een grondboor. Hij of zij maakt de pergola precies passend voor welke plek dan ook. Zo doet je tuin steeds meer aan je favoriete vakantieadres denken.