Hoe gaan bedrijven om met de transitie van offline naar online bezigheden?

In het voorjaar van 2020 was alles opeens anders. Bedrijven moesten hun deuren gesloten houden en iedereen werd opgeroepen om zo veel mogelijk thuis te blijven. Om nog iets van de gebruikelijke omzet te kunnen realiseren, zagen ondernemers zich genoodzaakt om hun activiteiten te verplaatsen naar het internet. Dat leidde tot heel wat creativiteit, maar zeker niet tot een volledige compensatie van de gemiste inkomsten. Veel bedrijven hebben het zwaar, maar redden het soms dankzij het internet nog net. Het is vooral sterk afhankelijk van de sector waarin men werkzaam is.



Detailhandel



Als je een winkel hebt, is de keus snel gemaakt. De winkeldeur moest op slot, maar de website is gewoon bereikbaar. Veel ondernemers hebben in korte tijd een webshop uit de grond gestampt. Campagnes om het kopen bij plaatselijke ondernemers te stimuleren, helpen hierbij natuurlijk goed. Soms loopt de online verkoop van de kleine middenstanders zelfs beter dan ze zelf vooraf hadden verwacht. Een obstakel voor deze bedrijven is vaak wel dat men meestal niet beschikt over voldoende kennis van zaken en er ook niet veel budget is om het beheer van de webshop uit te besteden.



Casinobranche



Een heel andere situatie is van toepassing op de casinobranche. Al enkele jaren wordt door exploitanten fors geïnvesteerd om hun casino online te brengen en je zou kunnen stellen dat deze sector dus al goed voorbereid was op het zetten van de stap naar het internet. In andere landen is het runnen van een online casino al langere tijd gangbaar, in Nederland zullen vanaf dit jaar online casino’s aanspraak op een vergunning kunnen maken. Daarop vooruitlopend zijn bedrijven al volop bezig om ervoor te zorgen dat je online dezelfde unieke belevenis ervaart als in het casino zelf.



Sport en wellness

Op het gebied van sport en wellness is het een lastige zaak. Een sportschool kan weliswaar via het internet instructiefilmpjes presenteren en door middel van een nieuwsbrief kunnen tips worden verzonden, maar dan ben je er nog niet. De apparatuur die een sportschool ter beschikking heeft, kun je niet online aanbieden. Ook de grote wellnesscentra draaien vrijwel geen omzet zolang ze niet open mogen gaan. De pakketjes met producten om het wellnessgevoel thuis te creëren, zijn dan ook hoofdzakelijk bedoeld als instrument om klanten aan je te binden en moeten niet gezien worden als omzetmakers voor deze bedrijven.