Hoe hebben casino’s te lijden onder corona?

Praktisch elke bedrijfstak heeft behoorlijk last van de gevolgen van het coronavirus. De broodnodige restricties om de zorg te ontlasten vragen om aanpassingen die veel bedrijven in de portemonnee raken. Ook casino’s hebben aardig wat te lijden onder corona! We vertellen je hier meer over onder andere het Holland Casino en Las Vegas in tijden van een pandemie.

Rode cijfers voor Holland Casino

Het enige echte casino van Nederland, het Holland Casino, heeft het zeker niet makkelijk gehad het afgelopen jaar. Waar de eerste maanden nog de beste cijfers ooit lieten zien is dit na maart snel bergafwaarts gegaan. Op 12 maart gingen alle vestigingen van het Holland Casino dicht en pas vanaf 1 juli gingen ze langzaam maar zeker, met beperkingen, weer open.

De casino’s zijn daarnaast in december 2020 weer op slot gegaan. De totale omzet van 2020 is nog niet bekend. In de eerste helft was er een verwachte omzet van ongeveer 350 miljoen euro, maar dit werd door de coronacrisis slechts 145 miljoen euro.

Las Vegas heeft het zwaar

De welbekende Amerikaanse casinostad Las Vegas draait bijna helemaal op deze sector. Het is dan ook geen verrassing dat de noodgedwongen sluiting van de casino’s voor veel onrust en voor veel gemiste inkomsten heeft gezorgd. Alleen tussen mei en juni kwam de omzet al ruim 65% lager uit dan een jaar daarvoor het geval was. De casino’s wisten samen ‘slechts’ 570 miljoen dollar om te zetten.

Daar komt bij dat de stroom toeristen natuurlijk nog altijd sterk minder is. Sterker nog: vanuit de meeste landen is vliegen naar Amerika niet mogelijk en daarom moeten de casino’s en de bijbehorende enorme hotels en conferentiecentra het bijna uitsluitend hebben van Amerikaanse bezoekers.

Macau wekenlang op slot

Macau is tegenwoordig de grootste casino stad ter wereld qua omzet. Aangezien Macau vooral op Chinese bezoekers draait ging de boel hier al snel op slot. China had het virus echter sneller onder controle dan bijvoorbeeld de VS en Europa en daarom is het leven in Macau langzaam maar zeker weer op gang gekomen. Toch liepen de casinobedrijven aldaar ongeveer 15 miljoen dollar per dag mis.

Gelukkig voor gokliefhebbers is het, tot de rust is wedergekeerd en het virus onder controle is, altijd nog mogelijk om online een gokje te wagen. Wel zo veilig om je inzet voorlopig nog even vanuit huis te plaatsen!