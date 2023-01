Hoe is het nou met…. Aaltje Bron

‘De meeste mensen kennen mij van de fysiopraktijk aan de Roderweg. 40 jaar lang ben ik fysiotherapeut geweest. Dit ook 30 jaar als praktijkhouder en dat met veel genoegen. Als echte Rowolmer met roots in Sandebuur en Roderwolde ben ik mij thuis gaan voelen in Roden. Nog steeds woon ik bij de praktijk. 65 jaar was ik toen ik stopte met het werk. Werk dat altijd mijn passie is geweest. Een vak dat ontzettend goed bij mij paste. Ik kijk nog steeds met plezier terug op mijn afscheidsfeestje in Snow & Co. Ik heb dat zeer gewaardeerd.’

Wie het genoegen heeft om met Aaltje Bron te spreken over haar werk en leven mag daar gerust eventjes de tijd voor uit trekken. Dat is helemaal niet erg, prettig zelfs, want anekdotes, herinneringen en verhalen zijn er voldoende. Wat vooral nu naar voren komt is tevredenheid over het leven van vandaag de dag.

‘Gezondheid is een waardevol begrip. Ik sta positief in het leven en ben nooit chagrijnig. Ik zoek dichtbij naar tevredenheid. Zo kan ik ontzettend genieten van even zitten in de ochtendzon op mijn balkon. Nu de focus niet meer op mijn werk is komen te liggen, laat ik andere inspiratie op mij afkomen. Stilzitten is achteruitgang. Dat klinkt als een dooddoener, maar het is wel zo. Niet afwachten, zelf oplossen en er op af. De leuke dingen in het leven zoek ik op. Fietsen in de omgeving van het Leekstermeer of Ronostrand vind ik geweldig. De buitenlucht opsnuiven is al een geweldige traktatie. De natuur is vlakbij.’

De agenda heeft Aaltje Bron de deur uitgedaan. ‘Ik wil me niet vastleggen. Als ondernemer heb ik altijd ‘aangestaan’, nu volg ik mijn eigen route. Af en toe help ik iemand die bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moet of anderszins hulp nodig heeft. Er is veel ellende in de wereld. Oorlog, verdriet, ziekte. Zelf heb ik met borstkanker ook veel voor de kiezen gehad. Maar ik koester wat ik heb, ben nu gezond en geniet. Ik vind het geweldig om hier in Roden te wonen. Vervelen doe ik mij nooit.’