Hoe is het nu met… Jan Kemkers

Roden – Met Jan Kemkers gaat het hartstikke goed en zo klinkt hij ook. De 76-jarige oud wethouder heeft het nog steeds enorm druk. En hij is dankbaar: ‘Ik ben gezond en mijn naasten ook. Ik wandel elke dag een uur tot anderhalf uur en dat schijnt gezond te zijn. Gezondheid is het grootste goed dat een mens bezit. Om me heen zie ik ook wel eens anders, dus ik voel me daar bevoorrecht in.’

Vervelen doet hij zich beslist niet. ‘Ik heb het nog steeds druk. Ik ben een van de BABS-en, Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Dat betekent dat ik mensen in de echt verbind. Er moet na corona ingehaald worden. Normaal heb ik er zo’n 8 tot 10 in een jaar, nu tussen de 15 en 20. Ik vind dat heel mooi werk. Het begint met de uitnodiging, dan gaan we om tafel zitten. We spreken af hoe het aanstaande echtpaar het wil. Zij bepalen daarbij, het is hun feestje. Soms is het niet alleen een heel blije aangelegenheid, maar gaan mensen trouwen omdat een van de ouders heel ziek is en dat nog graag mee wil maken. In zo’n geval is het de kunst om je verhaal een goede boodschap mee te geven, niet alleen triest. Je bent dan met een stukje evenwichtskunst bezig. Dat maakt het voor mij boeiend.’

Daarnaast is Kemkers ook nog een van de redacteuren van de Historische vereniging Roon, organiseert hij samen met anderen de Roder Markt, is hij bestuurslid van de Stichting Noorderkroon en is hij voorzitter van het ondernemersfonds in Roden. ‘Gelukkig lukt dat wandelen tussendoor nog,’ lacht hij, ‘en daarnaast heb ik nog veel sociale contacten. Dus ja, ik kom wel door de tijd!’