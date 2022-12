Hoe is het nu met… Tommy Hut

Na jarenlang oud papier in de regio Roden en Leek te hebben opgehaald heeft Tommy Hut nu zijn draai gevonden als medewerker buitendienst op het recreatieterrein Ronostrand. ‘Ik heb 15 jaar lang met de trekker oud papier opgehaald en daarna nog 5 jaar met de vrachtauto. 350 adressen had ik en ik werkte van maandag tot en met zaterdag. Toen onze dochter Thessa werd geboren ging die na een half jaar met mij mee. Eerst op de trekker en later in de vrachtauto. Ik vond dat mooi werk. Thessa is tot haar vierde jaar meegegaan op route. De laatste jaren leverde het oud papier niks meer op, financieel kon ik niet rondkomen. De vrachtauto ging kapot, er waren te veel mankementen en geld voor reparatie had ik niet. Toen ben ik naar het Ronostrand gegaan en gevraagd of ik daar aan het werk kon. Ik kwam daar al drie keer per week om papier op te halen. Dus zij kenden mij en ik hun. Nu werk ik hier alweer dik twee jaar. En dit is leuk werk, afwisselend, elke dag is anders. Ik werk met collega Martin samen in de buitendienst. Nu is het winter en doen we aan onderhoud, snoeiwerk, paden opknappen en dat soort dingen. Zomers zijn er gasten, dan is het werk meer op hen gericht. Storingen oplossen, zorgen dat alles goed loopt en er netjes uitziet.’

Het Ronostrand is een groot recreatieterrein met een flinke waterplas en natuurlijk het bekende mooie strand. 35 hectare groot, 370 plekken waarvan 150 met vaste stacaravans. Gieneke Hartlief heeft de dagelijkse leiding in handen. ‘In zomer werken hier 20 tot 25 mensen, vooral ook oproepkrachten. Tommy ken ik al heel lang. Hij woont hier ook vlakbij, 3 kilometer verderop. Tommy Papier noemden wij hem altijd toen hij oud papier op kwam halen.’

Als buitendienst medewerker is hij een heel andere richting opgegaan dan vroeger bedacht. Na de Mavo werd een opleiding Transport en Logistiek gevolgd. ‘Een vaste baan met een vast inkomen is beter en hier is de sfeer prettig. Omdat je van alles en nog wat doet, leer je ook veel bij. Ik leer veel door te kijken en te doen. Als een monteur komt om een storing op te lossen, dan loop ik mee. Dan kijk ik hoe dat gaat en kan ik het de volgende keer misschien zelf. Dit werk bevalt mij goed, ik ben hier echt op mijn plek.’