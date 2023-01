Hoe je met graffiti een leuk petje maakt

RODEN – Bijna 25 jeugdigen van 12 tot 18 jaar deden afgelopen zaterdag mee aan een graffiti-workshop in activiteitencentrum De Dobbe. Richard van Rijkswijk gaf de workshop. Hij is professioneel kunstenaar in muurschilderingen en Street-art. Ditmaal werd er niet met een spuitbus op een muur gespoten, maar werd met graffiti een eigen persoonlijk petje gemaakt.

Jongerenwerkers van Welzijn in Noordenveld Denise de Vette en Patrick Mellens hadden de jongerenactiviteit georganiseerd. ‘Deze dag hadden we niet alleen een graffiti-workshop, maar ook een rapworkshop waarbij jongeren hebben geleerd om teksten te schrijven en dat met rapmuziek tot uiting te brengen. Vanuit WiN organiseren we elke schoolvakantie activiteiten voor jongeren. Het gaat ook om activiteiten waar ze anders niet zo snel mee in aanraking komen. Rap en Graffiti zijn helemaal trendy,’ laat Denise de Vette weten.

Het was gezellig toeven in De Dobbe. Niet alleen kwamen jongeren deelnemen aan de twee activiteiten. Ook ouders en andere belangstellenden kwamen deze middag een kijkje nemen. Kunstenaar Richard van Rijswijk gaf onderwijl allerlei tips: ‘Maak mooie overgangen, teken los, ga eerst schetsen, gebruik voor hoofdlijnen dikkere stiften en voor details kleinere zodat je creatie goed naar voren komt.’ Denise de Vette: ‘Jeugd die meedoet komt vooral uit Roden, maar ook jongeren uit Norg en Peize zijn aangeschoven. Ook enkele jongeren uit Oekraïne deden mee aan de workshops.’