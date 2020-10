Hoe kun je banden voor je SUV vinden?

Als je een SUV hebt als auto dan heb je uiteraard ook banden nodig, anders kun je het voertuig natuurlijk niet gebruiken. Maar eerst nog even wat uitleg over dit type auto. SUV staat namelijk voor sports utility verhicle. In zo’n auto kun je normaal gesproken meerdere mensen vervoeren. Ook worden ze vaak gecombineerd met off road techniek. Dit komt natuurlijk in de vorm van vierwielaandrijving, oftewel 4WD. Dit zorgt ervoor dat je je SUV ook gemakkelijk kunt gebruiken op onverharde wegen. Hierover leer je meer over de voordelen van zo’n auto, terwijl ook uitleg wordt gegeven over de banden.

Wat zijn de voordelen van een SUV?

Een groot voordeel van een SUV is dat ze meestal vrij ruim zijn, wat komt doordat ze een groot formaat hebben. Dat ze zo ruim zijn komt ook doordat ze langere overhangen hebben, wat ervoor zorgt dat er meer ruimte is op de achterbank of dat de kofferbak een stukje groter is. Door de extra ruimte hebben SUV’s meestal ook een slim interieur. Zo is het dashboard vaak erg praktisch en zit er veel opbergruimte in. Daarnaast kun je de achterbank normaal gesproken verschuiven, terwijl er zelfs exemplaren zijn met aparte stoelen. Bovendien kunnen in de meeste SUV’s maar liefst zeven mensen zitten, wat natuurlijk handig is voor grote gezinnen. Ook zit je hoger in een SUV, wat handig en lekker kan zijn bij het rijden. Daarnaast hebben ze een grotere bodemvrijheid. Hierdoor kun je op de minder goede wegen ook zeker rijden, terwijl een hoge drempel voor je geen probleem is. Bovendien heeft een SUV tevens een voordeel als je kijkt naar de restwaarde. Dit is namelijk meestal hoger dan bij andere auto’s.

Welke banden heeft mijn SUV nodig?

Zonder banden zul je niet kunnen genieten van de eerder genoemde voordelen van een SUV. Je kunt hierbij onder meer kiezen voor speciale SUV banden. Deze zijn met name geschikt voor voertuigen die meer dan 90 procent op de normale wegen rijden, die dus verhard zijn. Dit type band zal eenvoudig hoge snelheden aan kunnen, terwijl het optimaal zal blijven presteren. Een SUV band heeft het loopvlakpatroon van een gewone wegband, maar heeft bovendien ook genoeg tractie om gebruikt te worden op lichte terreinritten. Daarnaast kun je ook voor 4×4 banden kiezen. Dit type is juist beter als je veel op onverharde wegen zult rijden met je SUV, wat komt door het diepe bandenprofiel met veel lamellen.

Waar moet je op letten bij het kopen van SUV banden?

Als je van plan bent om banden te kopen voor je SUV dan zul je rekening moeten houden met een paar aspecten. Hierbij kun je natuurlijk onder meer denken aan het formaat van de SUV banden. Als ze te groot of te klein zijn dan zullen ze natuurlijk niet onder je auto passen. Daarnaast zijn er nog meer dingen waar je op moet letten bij het kopen van de banden, waaronder het loopvlak. Dit moet namelijk goed zijn bij de SUV banden.