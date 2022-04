Hoe Nederland een online gok grootmacht werd

In Nederland is er extreem lang gesteggel geweest over wat er nu met online gokken moest gebeuren. Het duurde lang voordat men hier in de politiek over eens kon worden, maar uiteindelijk werd dan toch legalisering doorgevoerd. Dit gebeurde dan weliswaar een stuk later dan in de meeste omliggende landen, het is uiteindelijk wel gelukt. Sinds dit moment zit de Nederlandse online gokwereld logischerwijs enorm in de lift. Er gaan vele miljoenen in om en dat lijkt alleen maar toe te nemen.

Op dit moment zijn er reeds tientallen online casino’s die legaal in Nederland opereren. Ondertussen zijn er steeds meer die een licentie verkrijgen, en dit aantal groeit dus nog altijd. Wanneer je het beste online casino in de lage landen gaat zoeken heb je meer dan voldoende opties om uit te kiezen. De meeste goksites bieden bovendien naast tafelspellen een uitgebreid live casino, duizenden gokkasten en sportweddenschappen aan hun spelers aan.

Lang wachten op legalisering

Maar voordat het eindelijk zover was hebben we dus aardig lang moeten wachten. De ingangsdatum van de Wet Kansspelen op afstand (Koa) werd meerdere keren vooruit geschoven. Net toen veel mensen misschien wel dachten dat het er helemaal nooit meer van zou komen, gebeurde het dan toch. De officiële ingangsdatum was 1 maart 2021, al gingen toen nog niet de eerste casino’s op internet open voor spelers.

Uiteindelijk duurde het tot 1 oktober 2021 voordat spelers in Nederland echt legaal online konden gaan gokken. Dit had er alles mee te maken dat de Kansspelautoriteit (Ksa) een half jaar nodig had om alle aanvragen van online casino’s die een licentie wilden moest beoordelen. Toen dit gedaan was bleek dat er tien waren overgebleven die direct een vergunning kregen. Daar zijn er inmiddels al heel wat bijgekomen, en daarmee lijkt het einde nog lang niet in zicht.

Een grote en nieuwe markt

Er is dus eigenlijk een wereld open gegaan voor Nederlandse online spelers en gokbedrijven. Deze markt was officieel nog niet eerder geopend en dus is er een hele grote vijver om uit te vissen. Dat de strijd om de Nederlandse online gokkers is losgebarsten, kun je merken aan de enorme hoeveelheid geld die er door veel internet casino’s in reclames wordt gestoken. Eigenlijk hoef je de televisie maar aan te zetten of maar online te komen en je zult al snel reclames zien voor Nederlandse online casino’s.

Ondanks dat het allemaal zolang heeft geduurd voordat inzetten op internet eindelijk mogelijk was in Nederland, is dat misschien juist wel een voordeel geweest. Het heeft ervoor kunnen zorgen dat Nederland in een klap een grootmacht is geworden. Dat blijkt wel uit het feit dat alle grote namen in de online gokwereld maar wat graag een licentie voor de Nederlandse markt willen verwerven. Er zijn er echter een aantal die wat langer hebben moeten wachten, omdat ze in het verleden hun diensten reeds aan Nederlandse gokkers hebben aangeboden toen dit nog niet mocht.

Online casino’s in Nederland

De eerste online casino’s in Nederland zijn in oktober van vorig jaar geopend. Dit waren er in het begin tien, maar er zijn er nu reeds een aantal bijgekomen. Hoewel het zeker niet makkelijk is om een vergunning te verkrijgen, en de kosten daarvoor relatief hoog zijn, lijkt dit de meeste bookmakers en gokbedrijven niet te deren. Er waren een aantal van de eerder genoemde casino’s die tot op heden nog geen aanvraag voor een vergunning in mochten dienen vanwege straffen uit het verleden. Deze zullen vanaf 1 april vervallen en dus lijkt de kans reëel dat er op korte termijn nog een aantal flink grote namen uit de industrie gaan bijkomen.

Groei in de online gokwereld

Als geheel groeit de online gokwereld al jaren achter elkaar. Dit is in de afgelopen tijd nog iets harder gegaan, mede door bepaalde omstandigheden. In Nederland is dit al helemaal het geval, omdat de legalisering ook nog eens samenviel met deze periode. Nu er meer casino sites een licentie voor de Nederlandse markt krijgen, groeit deze vanzelfsprekend door. Er worden veel sponsorcontracten afgesloten met grote sportteams en andere bedrijven. Daarmee zal Nederland als grootmacht op het gebied van online gokken alleen nog maar een groter marktaandeel krijgen in de nabije toekomst.