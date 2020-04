Hoe sluit je een sim only abonnement af?

Als je dit artikel geopend hebt, is het hoogstwaarschijnlijk tijd voor een (nieuw) sim only abonnement. Het voordeel van dit type abonnement is dat je geen kosten hoeft te maken voor een nieuw toestel, en zijn daarom voordeliger dan een mobiel abonnement. Hoeveel data, belminuten en sms’jes wil je in jouw sim only abonnement? En hoe zorg je ervoor dat je het goedkoopste sim only abonnement afsluit?



Wat zit er in jouw abonnement?



Het is belangrijk om te beginnen met kijken waar jouw abonnement aan moet voldoen. Hoeveel belminuten wil je hebben? En hoeveel data zou je fijn vinden? En hoeveel sms’jes wil je sturen? Breng dit in kaart, zodat je precies weet naar welk abonnement je op zoek bent. Op deze manier zorg je ervoor dat je het abonnement kiest dat het best bij je past. Mocht je toch niet helemaal blij zijn met je gekozen abonnement, dan kan je altijd je abonnement vergroten naar meer data, belminuten en/of sms’jes. Naast de eisen van je abonnement, is het ook belangrijk om te bepalen hoe duur je abonnement mag zijn. Hoe groter en uitgebreider je abonnement wordt, hoe hoger de maandelijkse kosten zullen zijn.



Welk abonnement ga je kiezen?



Als je eenmaal je keuze hebt gemaakt over wat jouw abonnement moet hebben, kan je opzoek naar het goedkoopste sim only abonnement. Op vergelijkingswebsites kan je je sim only vergelijken op basis van jouw voorkeuren. Op dit soort websites kan je kijken welke providers er allemaal zijn en op wel netwerk dat abonnement aangesloten is. Ook kan je per abonnement bekijken voor hoe lang je een contract zal hebben bij deze provider. Nederlandse providers waar jij je bij aan kan sluiten zijn Hollands Nieuwe, Ben, Vodafone, Tele2, Simyo, T-Mobile en KPN. Neem zeker de tijd om op zoek te gaan naar jouw ideale abonnement.



De laatste stap



Wanneer je jouw ideale abonnement gevonden hebt, is het tijd om dit abonnement te bestellen. Hiervoor moet je onder andere jouw persoonsgegevens opgeven en aankruisen of je jouw huidige 06-nummer wilt behouden of niet. Wanneer de bestelling afgerond is, is het even wachten tot je een bericht ontvangt van je nieuwe provider. En dan, wanneer alles geregeld is rondom jouw nieuwe abonnement, is het dan eindelijk tijd om je abonnement volop te gebruiken. Je kan nu lekker bellen, sms’en en over het internet scrollen. Zorg er alleen wel voor dat je niet een stuk maand overhoudt aan het eind van je abonnement. En mocht dat toch gebeuren, dan kan je altijd nog je abonnement uitbreiden.