Hoe staan de clubs ervoor na de hervatting van de competitie?

REGIO – Sinds 25 januari mag er weer op de oude voet gesport worden. Waar het eerst alleen nog onderling binnen de vereniging mogelijk is geweest tegen elkaar te spelen, is het nu mogelijk tegen andere verenigingen te spelen.

Johannes Noorda, vv Westerkwartier, is na zijn coronabesmetting weer volop in de running. Het gaat goed op zich. Het is natuurlijk een aparte periode. Je weet niet wat je kunt verwachten. Bij de afwezigheid van de hoofdtrainer wordt er door de spelersgroep toch vaak op een ander niveau getraind. Dat is voetballers eigen. De 1e week van januari is Westerkwartier gestart met trainen op vrijwillige basis. De 2e week is de training in intensiteit opgeschroefd. De spelers moeten duidelijk uit de Corona mood komen. Je merkt het aan de opkomst bij trainingen. Een aantal jongens lopen tegen een besmetting aan of moeten door hun werk de gezondheid in acht nemen om niet besmet te raken. We spelen nu oefenwedstrijden en proberen er voor te zorgen dat andere teams, die al wel competitie moeten spelen, in ieder geval de wedstrijden met voldoende spelers kunnen afwerken. Noorda vindt het een verstandig besluit van de KNVB om pas 19 februari met een volledig competitie programma te beginnen. Clubs hebben nu de gelegenheid fit te worden en wedstrijden te spelen.

Adé Muhammad is donderdagavond ontslagen als trainer van HFC’15. Na een akkefietje met een speler, dinsdagavond tijdens een oefenwedstrijd, is de spelersgroep van mening niet verder te willen met Muhammad als trainer. De taken worden door assistent Leudi Stoepman overgenomen. Adé vindt dat er een redelijk goede voorbereiding op de 2e seizoenshelft is geweest. De oefenwedstrijden zijn wel verloren gegaan, maar uit de testen blijkt dat de groep er fysiek goed op staat. Er zijn een aantal corona gevallen, waaronder de trainer zelf, binnen de selectie geweest. Na een weekje afwezigheid pakt Adé de training weer op. Tot afgelopen donderdag wordt hij erg verrast door het besluit van de spelersgroep en bestuur van HFC’15. Dat zijn de oneerlijke wetten van het voetbal. Je doet er niks aan, jammer genoeg.

Jan Schulting, trainer Pelikaan S, is blij dat zaterdag de Olympische Spelen beginnen voor zijn dochter. Het is een spannende periode voor de familie, want dochter Suzanne is tot nu toe gelukkig gevrijwaard van corona. Nu het zover is kan de familie zich opmaken voor spannende wedstrijden. Bij Pelikaan S heeft de trainer ook last van coronaperikelen. Je wilt graag jouw trainingsprogramma afwerken, maar dat lukt gewoonweg niet. Spelers die terugkomen van een besmetting moeten individueel goed begeleid en getraind worden. Het is wat dat betreft hangen en wurgen om een representatief team op de been te krijgen voor een oefenwedstrijd. Blij is de trainer wel dat het besluit van de KNVB goed is om pas in het weekend van 19 februari met de volledige competitie te starten. Pelikaan S moet voor die tijd nog het restant spelen van de wedstrijd tegen Burgum. Na dit seizoen gaat Schulting eens kijken wat het leven zonder de verplichting van voetbal voor hem en zijn familie kan betekenen. Het loskomen van voetbal is na 46 jaar best wel een uitdaging. Hij is benieuwd wat dit hem gaat brengen.

Gert Jan van Dijken heeft in januari zijn contract bij De Wilper Boys met 1 jaar verlengd. De club voelt goed en spelersgroep is ook prima. De trainer is tot nu onthouden van corona. Binnen zijn team valt dit ook erg mee. Omdat we al een poos stil hebben gestaan, moet je met de groep bijna opnieuw met voorbereiden beginnen. Er zijn natuurlijk altijd spelers die erg weinig in de voetbal loze periode hebben gedaan. 3 weken geleden is van Dijken met de voorbereiding op de 2e helft van het seizoen begonnen. Hij is dan ook blij met het besluit van de KNVB om later in februari te starten. We kunnen nu in ieder geval goed trainen en nog een paar oefenwedstrijden spelen.

Jelke Nijboer heeft best wel met veel coronagevallen te maken gehad en nog. Het is zelfs voorgekomen dat er maar 10 man op de training zijn verschenen. Op dit moment zijn er nog 3 gevallen. Haulerwijk moet afgelopen zaterdag al de inhaalwedstrijd tegen Minnertsga spelen. Dat is te weinig voorbereidingstijd vindt Nijboer. Veel liever heeft hij nog 2 weken willen trainen en oefenen. Dat is de ploeg niet gegund. De spelers, die corona hebben gehad, hebben best veel last van hun longen. De conditie is daarbij ook erg verminderd. Nijboer zal aan het einde van het seizoen stoppen als actief trainer. Na 40 jaar trainerschap wordt het tijd voor andere zaken. Hij gaat met voetbalpensioen. Hij wil met de vrouw op pad. Hij heeft diepte -en hoogtepunten mogen beleven. Nijboer heeft er altijd van genoten. Zijn mooiste herinnering is toch wel de promotie met Drachten naar de 2e klasse.