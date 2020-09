Hoe staat FC Groningen ervoor in het nieuwe seizoen

Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is inmiddels van start gegaan. Voor FC Groningen is het weer een nieuw seizoen om de stap naar de subtop te zetten, want dát is waar FC Groningen naar terug wil.

We kijken terug op de afgelopen jaren van FC Groningen en kijken vooruit naar het komende jaar. Hoe staat de club er momenteel voor en wat zijn de verwachtingen, zeker na de roerige transferperiode? De terugkeer van Robben biedt hoop, maar de aanvaller raakte al snel geblesseerd. Wat kan hij nog het komende seizoen?

De terugkeer van Arjen Robben

Dé sensatie op de Nederlandse transfermarkt kwam dit jaar niet van Ajax, PSV of Feyenoord, maar van FC Groningen. De noordelijkste club van Nederland wist namelijk oud-speler en wereldtopper Arjen Robben aan zich te verbinden. De aanvaller, die vorig jaar een punt achter zijn loopbaan had gezet na een uiterst succesvolle periode bij Bayern München, besloot toch weer zijn voetbalschoenen aan te trekken.

Heel Groningen was in rep en roer en nooit werden er zoveel shirts van de Wit-Groenen verkocht als deze zomer. Seizoenkaarten werden al snel volledig uitverkocht en heel Nederland keek ook uit naar de rentree van Robben op de Nederlandse velden.

Nota bene in een thuisduel tegen zijn andere voormalige club in Nederland, PSV, mocht Robben zijn opwachting maken voor het Groningse publiek. Het eindigde echter in een nachtmerrie, want Robben raakte al na een halfuur geblesseerd aan zijn lies en moest het veld verlaten.

Van opgeven wil de buitenspeler echter niet weten. Na een korte revalidatie zal hij terugkeren op het veld en wil hij weer van waarde zijn voor de club waar het voor hem allemaal begon. De vraag is natuurlijk, kan Arjen Robben eraan bijdragen dat FC Groningen weer een rol van betekenis kan gaan spelen in de Eredvisie? De club heeft in elk geval haar hoopt gevestigd op Robben in de strijd voor de hoogste plaatsen in de Eredivisie stand.

Nog meer nieuwelingen

Arjen Robben was echter niet de enige aanwinst van FC Groningen dit seizoen. Ook voormalig spits Ricardo Zivkovic zou terug moeten keren in het shirt van Groningen. Van Manchester City werd Ko Itakura gehuurd en uit Utrecht kwam Patrick Joosten over. Van Willem 2 wist de club Damil Dankerlui los te krijgen. Dat Groningen door wil selecteren blijkt ook wel uit het aantal spelers dat vertrokken is uit de hoofdstad van de provincie. Niet minder dan tien spelers vertrokken uit het Hitachi Capital Mobility Stadion, zoals de thuishaven van Groningen tegenwoordig heet. Enkele spelers vertrokken gedwongen, terwijl sommige spelers ook terugkeerden na een huurperiode.