Hoe technologisch geavanceerd is het Nederlandse online casino?

Er is veel gezegd en geschreven over het Nederlandse casino. Vooral vlak na de legalisatie kwamen er veel berichten en was er uiteraard veel reclame voor het online gokken. Nu we eenmaal aardig verder zijn, is het tijd om eens kritisch te kijken. Bijvoorbeeld naar hoe geavanceerd die Nederlandse casino’s eigenlijk zijn. Welke technologische hoogstandjes moeten er nou voor zorgen dat wij een goede ervaring hebben tijdens het spelen van onze favoriete casinospellen?

In én van het casino?

Voordat we ingaan op de hoogstandjes, is het belangrijk om in te zien dat de meeste technologische aspecten helemaal niet van het casino zelf zijn. Zij komen van externe partijen, zoals de partners waar het casino mee samenwerkt. Hierbij kun je denken aan de betalingsproviders, de softwareontwikkelaars en de bedrijven die de veiligheid regelen. In feite is het casino de betalende partij in het kader van de technologische delen en moet zij ervoor zorgen dat alles op de juiste manier geïmplementeerd wordt.

Manieren om geld te storten en uit te laten betalen

Wanneer het gaat om technologische hoogstandjes, dan kom je bij het casino als snel terecht bij SSL-versleuteling en de betalingen. Op het vlak van de betalingen schitteren de legale online casino’s, aangezien hier tal van technologieën samenkomen. Dat moet ook wel, want we willen allemaal dat de betalingen direct verwerkt worden en tegelijkertijd bijzonder veilig zijn. Je wilt immers niet dat jouw persoonlijke gegevens plus bankrekeningnummer gelekt worden en in de handen kunnen vallen van criminelen. De betalingsproviders zetten met regelmaat ethische hackers in om de veiligheid van de software te kunnen garanderen en de limieten van de bescherming te testen.

Beveiligingen, versleutelingen en extra veiligheid

Die versleutelingen en beveiliging vind je niet alleen op het gebied van de betalingen, maar ook bij het beschermen van het casino en jouw accountgegevens. De Kansspelautoriteit eist dat alle casino’s met een licentie de meest actuele SSL-versleutelingen gebruiken en de beveiliging met regelmaat testen om er zo voor te zorgen dat elke speler op een veilige manier kan spelen. De versleutelingen en beveiligingsprotocollen worden met regelmaat bijgewerkt, maar hier merk je zelf niets van. Dit gebeurt namelijk gewoon op de server van het casino zelf, die overigens zelf ook extra beveiligd is.

De software achter de games

Gaat het om de spellen zelf, dan valt op dat deze helemaal niet zo geavanceerd zijn. Na het ontwikkelen van Flash en HTML5 zijn de meeste spellen in het online casino eigenlijk stil blijven staan. Dit geldt niet voor de spelletjes in het live casino, want hier zijn wel tal van ontwikkelingen geweest, zeker met betrekking tot de streams die gebruikt worden om tegenwoordig zelfs complete live casinoshows op te zetten. Deze vind je overigens ook terug in de casino’s met een licentie van de Kansspelautoriteit.

AI, VR en zelfs blockchain?

Drie van de grootste technologische ontwikkelingen op het gebied van het digitale casino zijn de implementatie van AI, VR en blockchain. De AI zien we op dit moment vooral terug op het gebied van de klantenservice. VR lijkt tot op de dag van vandaag geflopt te zijn en de blockchain is vaak de oplossing genoemd voor de schaalbaarheid en beveiligingsvragen, maar zelfs dit staat jaren later nog altijd in de startblokken, zonder dat hier al applicaties voor ontwikkeld zijn. De vraag is dan ook of deze technologieën in de toekomst wel in het Nederlandse casino te vinden zullen zijn. Ook in buitenlandse casino’s staan de ontwikkelingen op dit vlak overigens volledig stil.

Is dit een eigenschap van het Nederlands online casino?

Absoluut niet. De huidige maatschappij zit vol met technologische hoogstandjes, die we tegenwoordig op elk vlak terugzien. De chatbots zien we ook bij webwinkels, net als de manieren om te kunnen betalen en betalingen te kunnen ontvangen. Ook de gamesoftware is niet uniek voor het online casino, want ook dit zien we op veel plekken online terug. Wel is dit een duidelijk teken dat de miljardenindustrie meegaat met de tijd en daarbij zelf ook de technologische ontwikkelingen aanjaagt door de lat steeds hoger te leggen.