Hoe vervelend ook: geduld is een schone zaak in centrumontwikkeling

Ik word doodgegooid met nieuwjaarsbijeenkomsten. Als ik wil ben ik iedere avond op pad. Begrijp me niet verkeerd: als iemand ervan houdt zich te laten fêteren, dan ben ik het. Maar om al die bijeenkomsten nou bij langs te gaan.. Nee, ik beperk me tot een klein aantal. De Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Noordenveld bijvoorbeeld. Als je daar heen gaat heb je toch al vele bekenden gehad, waardoor je andere bijeenkomsten makkelijker aan je voorbij kunt laten gaan.

Uiteraard was ik benieuwd naar de speech van burgemeester Smid, die zich steeds meer als conferencier begint te ontpoppen. Even wilde ik hem in de rubriek Ongenode Gast neerzetten als de ‘Toon Hermans onder de burgemeesters’, maar je moet het natuurlijk ook niet overdrijven. Wat mij verder opviel: het was minder druk dan vorig jaar. Geen schande, want er waren nog steeds genoeg aanwezigen, maar ik had het idee dat het vorig jaar toch drukker was. We weten dat als het goed gaat met de politiek, het publiek wegblijft bij de raadsvergaderingen. Maar komen de inwoners straks ook al niet meer op de Nieuwjaarsbijeenkomst af, dan moeten we ons zorgen gaan maken. Noordenvelders die een gratis drankje afslaan, in mijn ogen haast onbestaanbaar.

Of er nog politiek werd bedreven, vroeg ik mij verleden week af. Op de geste van Oost West Kontakten na haast niet. Albert Drenth liep er namens de voetbalvereniging GOMOS rond. Geen wonder ook, want nog voor het voorjaar zal de raad beslissen over het toekennen van vijf ton aan de vereniging. De bedoeling is om Norg kunstgras aan te leggen, een lang gekoesterde wens waar ook toenmalig trainer Wim Bakering vaak op aanstuurde. Onze ‘veurzitter’ kennende zal hij de paadjes richting Roden warm proberen te houden.

Datzelfde doet Wim Stroetinga, van het Zomerbad in Peize. Geen zwembad in Nederland is zo ambitieus, maar voor die ambitie hebben ook zij hulp van de gemeente nodig. Daarover binnenkort meer, zo beloofde Stroetinga plechtig.

In de rubriek Noordenvelders ditmaal overigens een interessant gesprek met Arjan van de Leur. Als communicatiestrateeg heeft hij het nodige meegemaakt. Vooral bij een aantal gemeenten, waaronder Leeuwarden, alwaar hij een bestuurlijke crisis meemaakte. ‘Vervelend voor de betrokkenen, maar de krenten in de pap voor een communicatieadviseur’, zo oordeelt hij. Een interessante uitspraak. Nog interessanter is de manier waarop hij tegen de Noordenveldse politiek aankijkt. Zelf heeft hij nooit de ambitie gehad om hier in de raad te gaan zitten, maar een mening heeft hij er wel over. Zo vindt hij het hier toch allemaal erg langzaam gaan. Daarbij wijst hij op de centrumontwikkeling. Als je echt wat wil, dan moet je door pakken. En dat gebeurt niet. Althans, naar zijn mening te weinig. Ik ben zeer benieuwd hoe de raad en het college naar deze uitspraak kijken. Ik kan me namelijk moeilijk voorstellen dat Arjan alleen staat in dit geval. Er zullen vast meer inwoners van Roden het idee hebben dat het wel erg lang duurt. Maar goed ook wethouder Henk Kosters gaf al eens aan dat hij allemaal wel sneller wilde. Maar, zo sprak hij, dit is een project voor de lange termijn. Over honderd jaar moet Noordenveld er nog baat bij hebben.

Een opmerking die getuigt van visie, ook al levert het voornamelijk veel ongeduldige inwoners op. Geduld, zo werd mij altijd verteld, is een schone zaak. Rustig afwachten dus.

