“Hoe vet is het als je een persoonlijke analyse krijgt van Ron Vlaar of Jill Roord?”

Jos Hooiveld wil talenten koppelen aan iemand met professionele kennis

NORG/EELDERWOLDE – Als jonge voetballer of voetbalster droom je natuurlijk van een rijke voetbalcarrière met veel prijzen, avonturen in het buitenland en het hoogst haalbare. Naast talent, heb je daar ook een bepaalde werkhouding en natuurlijk een dosis geluk voor nodig. Maar wat als je het geluk een beetje kunt afdwingen? Dat probeert voormalig profvoetballer én oud-Norger Jos Hooiveld (37) te bereiken met zijn nieuwe platform genaamd ‘Scorelit’: “Als ik deze mogelijkheid had toen ikzelf jong was, dan had mij dat zeker kunnen helpen. Voor jonge talenten zou dit een boost in de juiste richting kunnen zijn.”

Hooiveld zet in 2018 een punt achter zijn eigen voetbalcarrière in Orange County, Californië. Over avonturen in het buitenland gesproken. Hooivelds ‘heatmap’ kleurt in Nederland, Oostenrijk, Finland, Zweden, Schotland, Denemarken, Engeland, Zweden en de Verenigde Staten. Met een rugzak vol voetbalervaring keert hij twee jaar geleden terug naar Nederland. Naar Eelderwolde om precies te zijn, maar zijn roots liggen dus in Zeijen. Woonplaatsen die in een rijtje staan met steden als Glasgow, Kopenhagen en Southampton.

Waar je geregeld ziet dat voetballers na hun carrière in een enorm zwart gat vallen is daar bij Hooiveld geen sprake van. Stilzitten staat niet in zijn woordenboek en dus komt hij al gauw met het concept voor ‘Scorelit’. “Wat je nu veel ziet is dat jeugd stopt met voetballen, omdat ze er geen zin meer in hebben of andere dingen belangrijker beginnen te vinden. Met een frisse blik op een wedstrijd en een individueel oordeel op technisch en tactisch gebied van iemands held, zou dat voorkomen kunnen worden. Het moet als sportmotivator worden gezien.”

Het idee ontstaat al in zijn laatste jaren als profvoetballer in de Verenigde Staten: “De sportbenadering is in Amerika veel meer op het individu gericht.” Daarin bestaat een groot verschil met de beleving van sport in Nederland, waar volgens Hooiveld vooral wordt gekeken naar het team en de trainer: “In Nederland moet de trainer de voetballer beter maken, maar er wordt bijna niet gekeken naar wat de voetballer zelf kan doen.” Het draait naar de mening van Hooiveld allemaal om mindset: “Wat kan ikzelf doen om voor mijzelf een uitgangspositie te creëren waardoor ik meer kans heb op het bereiken van mijn doelen? Dat heb ik geleerd in Amerika.” Al komt dat inzicht in de herfst van zijn eigen carrière, hij zweert erbij: “Ik denk dat de benadering in Amerika beter is dan die in Nederland.”

Via Scorelit kunnen talenten een uitgebreide technische en tactische analyse krijgen op hun spel. Daarbij krijgen zij hun eigen FIFA-kaart en vertelt hun held waar ze op moeten letten en wat beter kan, maar vooral ook wat heel goed gaat: “Hoe vet is het als je een uitgebreide analyse krijgt van Ron Vlaar of Jill Roord?” Vervolgens laat een enthousiaste Hooiveld op zijn laptop zien hoe het allemaal werkt: “Kijk, dit moet allemaal ingevuld worden. Dat is nogal een klus hoor. De professionals maken echt werk van de analyse. De speler wordt van A tot Z bekeken en beoordeeld. Hierdoor word je bewust van je spel en gedrag in het veld. Als je dat in kunt zien, ben je al een heel eind. Elke analyse is resultaatgericht. Ze moeten alleen zelf beelden van de wedstrijd aanleveren.”

Hooiveld heeft inmiddels zo’n zeventig professionele voetballers, voetbalsters, trainers en scouts via zijn eigen netwerk aan zich kunnen binden: “Onder meer al acht aanvoerders uit de Eredivisie, maar ook agents en scouts kunnen gevraagd worden om een analyse. Er wordt echt een blauwdruk gemaakt van het gedrag van de speler in het veld.” Zo zijn bijvoorbeeld Anco Jansen, Sergio Padt en Bryan Linssen bij Scorelit aangesloten: “Mijn doel is om talenten te koppelen aan mensen met professionele kennis. Dat kan erg motiverend werken.”

Wie nu denkt dat alleen toekomstige voetbalgrootheden zich kunnen melden voor een diepgaande analyse, komt bedrogen uit. Hooiveld is in zijn netwerk op zoek gegaan naar samenwerkingspartners in andere sporten. Zo zijn inmiddels de eerste gesprekken gevoerd met grootheden uit het volleybal, basketbal, tennis, hockey en kickboksen. “Je kunt denken aan Ron Zwerver, Geert Hammink, Paul Haarhuis, Teun de Nooijer en Sem Schilt. We zijn op dit moment dus druk in gesprek om Scorelit ook uit te rollen in andere sporten”, vertelt een trotse Hooiveld.

Al met al een schitterend concept dat vanuit een app zal gaan werken. Tot slot wordt de voormalig Norger gevraagd naar het kostenplaatje dat aan een analyse hangt: “Dat verschilt per analyse. Om bij het voorbeeld Ron Vlaar te blijven, dat is één van de duurdere spelers. Mensen moeten echter niet vergeten dat zij met een analyse ook een aantal uren zoet zijn. Zo uitvoerig worden de beelden bekeken en beoordeeld. Dat daar een bepaalde prijs voor betaald moet worden, is mijns inziens logisch. Voor kennis betaal je. Als je de waarde er echter van inziet en je doet je voordeel ermee, dan is het onbetaalbaar.”