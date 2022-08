Hoe werkt online sportwedden: de beste tips voor beginners

Wedden op sportwedstrijden is altijd al populair geweest in Nederland. Toen de toto opgericht werd door de KNVB, groeide dit zelfs zo snel uit dat de overheid niet anders kon dan de voetbaltotalisator legaal te maken en de wetgeving hiervoor aan te passen. Inmiddels zijn we veel verder: je kunt als Nederlander namelijk gewoon op een legale manier online inzetten op sportweddenschappen, om zo de wedstrijden nog spannender te maken of te spelen voor de grote winsten bij het casino en de bookmaker.

Heb je nog nooit ingezet op een sportweddenschap, zoek je tips of wil je je alvast voorbereiden op de grote toernooien later dit jaar? Dan vind je hieronder een aantal handige tips waarmee je direct aan de slag kunt.

Kies altijd een betrouwbare en veilige bookmaker

Gokken op sportwedstrijden doe je bij een online bookmaker, of een online casino dat ook een sportweddenschappengedeelte op de website heeft. Er zijn veel websites waar je dit kunt vinden. Sterker nog, een korte zoekopdracht op Google naar bookmakers geeft je tienduizenden resultaten. Dit is niet de manier om een betrouwbare en veilige website te vinden. Om een goede bookmaker te vinden, kijk je alleen naar bookmakers die een goede licentie hebben. Bij voorkeur zelfs een licentie van de KSA (Nederlandse Kansspelautoriteit). Je weet dan zeker dat je op een veilige manier kunt spelen en dat de bookmaker gecontroleerd wordt.

Een ander voordeel is dat deze websites alleen bonussen aan mogen bieden die een eerlijk karakter hebben. Zo moet het mogelijk zijn om de winsten vrij te spelen en mag de bonus niet overmatig, extra spelen uitlokken.

Maak het jezelf niet te lastig tijdens het sportwedden

Je hebt ongetwijfeld weleens een bet slip gezien met duizenden euro’s winst, waarbij verschillende inzetten gestapeld waren om zo tot een enorme uitbetaling te komen. Dat ziet er leuk uit, maar voor een beginnend speler is dit een drama. Allereerst omdat dit nagenoeg nooit leidt tot een correcte voorspelling, ten tweede omdat je op deze manier lange tijd bezig bent met het opbouwen van de bet, terwijl dat helemaal niet ideaal is.

Begin je net met sportwedden of wil je sportweddenschappen gewoon leuk houden, dan plaats je single bets. Probeer dus niet alle hoekschoppen, doelpuntenmakers en het totaal aantal doelpunten te voorspellen, maar laat het bij een winnaar en zet daar een paar euro op in. Zo kun je spelen op verschillende wedstrijden zonder dat de kosten direct flink oplopen en je ineens een risico loopt.

Maak gebruik van bonussen en blijf niet te lang bij een bookmaker hangen

De concurrentie tussen de verschillende casino’s en bookmakers is groot. Daarom bieden zij tal van bonussen aan, waarbij je kunt denken aan welkomstbonussen en acties voor de mensen die al een account hebben. Maak hier vooral gebruik van. Biedt jouw bookmaker een free bet aan of een andere bonus en past dit bij jouw voorkeuren, ga hier dan vooral op in. Een andere tip is te gaan spelen bij twee of zelfs drie bookmakers. Houd hierbij wel in de gaten dat je blijft spelen bij een bookmaker met een licentie van de KSA of een Maltese licentie.

Op die manier kun je niet alleen altijd kiezen voor de beste odd (bookmakers hebben lang niet altijd dezelfde odds voor een bepaalde wedstrijd), maar kun je ook de bonussen op dat moment met elkaar vergelijken en de beste actie kiezen om daar gebruik van te maken.

Bepaal een strategie voordat je begint met spelen

De laatste tip is wellicht de belangrijkste. Duik niet zomaar de wereld van het sportwedden in. Met het enorme aantal wedstrijden en daarmee weddenschappen dat je kunt plaatsen, is het makkelijk om te verdwalen. Bepaal eerst een strategie. Hoeveel geld wil je bijvoorbeeld maximaal per week of per maand storten? Plaats je inzetten aan de hand van je eigen kennis en gevoel, of ga je op onderzoek uit en bekijk je wekelijks de statistieken en de voorspellingen? Speel je alleen op wedstrijden die je ook gaat kijken, of plaats je inzetten aan de hand van de odds zodat je overal een klein bedrag inzet en aan het eind van de dag kunt zien wat je gewonnen of verloren hebt?

Hoe beter je weet wat je wilt doen, hoe makkelijker en leuker het wordt om met regelmaat een sportweddenschap te plaatsen.