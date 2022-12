HOERA  samen een Kerstverhaal lezen

De vrijwilligers van HOERA gaan op diverse locaties samen met kinderen een kerstverhaal lezen. HOERA is een initiatief van biblionet Drenthe en de bibliotheken van Noordenveld. Er worden leuke leesactiviteiten georganiseerd om lezen te bevorderen.

Zo worden er op 10 en 11 december tijdens de kerstmarkt bij de Mensinghe, het Scheepstra kabinet, de Catharina kerk en de Wereldwinkel door vrijwilligers van HOERA verhalen voorgelezen gelezen over de kerst en winter.

Van 16-17 uur zijn de voorlezers te herkennen aan de HOERA-hoeden en vlaggetjes.

Maar misschien ook ergens onderweg bij de draaimolen, ijsbaan, of bij een vuurtje of bij boekhandel Daan Nijdam .