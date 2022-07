HOERA Zomerleesfeest in aantocht

NOORDENVELD – De Vrijwilligers van Hoera hebben weer een ontzettend spannend en leuk programma bedacht voor kinderen van 6 tor 10 jaar. Dinsdag 9 en 11 en donderdag 16 en 18 augustus kunnen kinderen en ouders zich opgeven voor de leesactiviteiten. Wat kun je doen? Het grote Ganzenspel op de Kinderboerderij in Roden, Kwallenpap en Slakkenvla bij het Goed in Roden, Bewegen als een Ninja (sport en spel) in de Dobbe in Roden, Onder de motorkap bij garage Liewes, insecten/beestjes zoeken en takkenbeesten maken op Natuurplaats Noordscheveld in Norg, verhalen en raadsels in koffers om koning Mansolein te helpen bij koetshuis Mensinge, Kwalleballen bij de BSO in Roden, Peize en Norg. En in de bieb in Roden een Gloeislak bouwen met Lego en een spannende film met popcorn en pannenkoeken. Ouders ontvangen meer informatie bij aanmelding. Aanmelding via de mail: hoera.noordenveld@biblionetdrenthe.nl . Via telefoon: 0646094630 of 0612848045. Zie voor het totale programma met data en tijden affiches in de bibliotheek en op genoemde locaties.