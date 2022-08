HOERA Zomerleesfeest van start met groot ganzenspel

RODEN – Het HOERA Zomerleesfeest is van start! Vorige week werd dit initiatief van ‘HOERA we hebben er een lezer bij’ afgetrapt bij de Kinderboerderij in Roden. Daar was een groot ganzenspel klaargezet. Ook wethouder Jos Darwinkel kwam een kijkje nemen en las uiteraard een boek voor aan de aanwezige kinderen. Dertig jonge lezers deden mee aan de activiteit en zij genoten volop. Later in de week volgden meer activiteiten van het Zomerleesfeest. Zo konden kinderen knutselen, meedoen met fitness, boksen of Teakwondo bij het Fitnesscentrum en mochten ze bij Garage Liewes onder de motorkap kijken. Dat leverde heel wat glunderende koppies en ‘wow’ kreten op. Donderdagmiddag genoten zo’n dertig kinderen bij Natuurplaats Noordeseveld in Norg waar uiteraard volop met water gespeeld werd. Komende week staan er weer een aantal mooie activiteiten op de planning.