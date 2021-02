Hoge verwachtingen voor Zweedse aanwinst Paulos Abraham

GRONINGEN – Slechts vier uur voor het einde van de winterse transferperiode presenteerde FC Groningen vorige week Paulos Abraham. De aanvaller, die bij voorkeur als vleugelspeler speelt, komt voor maar liefst 5,5 jaar over van het Zweedse AIK in Solna. Het vastleggen van een aanvallende versterking was al ruim een half jaar een grote wens van technisch directeur Mark-Jan Fledderus, maar ook van de supporters van de Trots van het Noorden. De komst van de 18-jarige Zweed brengt mede daarom ook hoge verwachtingen met zich mee.



FC Groningen heeft voor Abraham zo’n twee miljoen euro betaald, wat voor de club een behoorlijk bedrag is. Voor slechts drie spelers betaalde de FC in het verleden meer: Marcus Berg (4 miljoen euro), Oluwafemi Ajilore (3,3 miljoen euro) en Nicklas Pedersen (2,2 miljoen euro). Twee van die drie spelers zijn in Groningen toch behoorlijk geflopt, ondanks dat er ook voor hen hoge verwachtingen waren. Het waren spelers die bij hun vorige clubs een goede indruk maakten en daarom voor een fors bedrag naar Groningen kwamen. Hetzelfde is nu het geval bij Abraham. Een speler die voor veel geld wordt overgenomen, brengt altijd hoge verwachtingen met zich mee. Toch zijn die verwachtingen in dit geval ook op andere feiten en waarnemingen gebaseerd.



Het afgelopen seizoen speelde Abraham 27 van de 30 competitiewedstrijden in de competitie voor AIK en daarin scoorde hij drie keer. De voormalige club van Abraham eindigde in 2020 op de negende plaats in de competitie, maar de ploeg doet normaliter mee om het kampioenschap in Zweden. De nieuwe aanwinst van FC Groningen heeft het afgelopen seizoen laten zien mee te kunnen op het hoogste niveau in Zweden. De voetbalcompetitie daar staat wellicht wat lager aangeschreven dan hier, toch concurreert AIK met een ploeg als Malmö die zo nu en dan ook actief is in de Champions League en Europa League. Een transfer naar FC Groningen is voor Abraham een stap omhoog. De kans is groot dat de aanvaller bij de Trots van het Noorden wat tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen. Met zijn 18 jaar zal hij er wellicht niet vanaf de eerste wedstrijd staan, maar gezien zijn kwaliteiten is het goed mogelijk dat de FC er later dit seizoen nog veel plezier van gaat beleven.



Want die kwaliteiten, die heeft Abraham zeker. De aanvaller staat bekend om het feit dat hij beschikt over uitstekende dribbelvaardigheden en dat hij, mede door zijn postuur, zeer behendig en snel is. Hiermee is het duidelijk een goede aanwinst voor FC Groningen en kan hij gaan concurreren met spelers als Patrick Joosten en Alessio Da Cruz. Tevens kan hij ook de strijd aangaan met verschillende jeugdspelers die al zo’n beetje tegen de eerste selectie aanzitten. Met de komst van Abraham heeft trainer/coach Danny Buijs er een extra optie voorin bij. De afgelopen weken was de spoeling op die posities namelijk behoorlijk dun, mede door blessures van Joosten en Da Cruz.



Abraham wordt eerst een half jaar gehuurd, maar FC Groningen heeft daarna een verplichte optie tot koop voor maar liefst 5 jaar. In de praktijk betekent dat dat de aanvaller in de zomer een contract voor 5 jaar tekent bij de Trots van het Noorden. Als Abraham de kwaliteiten die hij momenteel al heeft nog beter ontwikkeld, is de kans groot dat hij over een jaar of drie voor vele miljoenen uit het noorden vertrekt naar een grote, Europese club. Het binnenhalen van Abraham is dus ook goed voor de toekomst van de FC. Een knap staaltje werk van Fledderus.