Hoger beroep stelt staat in gelijk, met invoering avondklok was niks mis

REGIO – Het kabinet heeft bij de invoering van de avondklok juist gehandeld door gebruik te maken van een noodwet. Dit heeft het gerechtshof in Den Haag vrijdag bepaald. Hiermee is het hof het oneens met de rechtbank, die eerder oordeelde dat de avondklok onterecht was ingevoerd en moest worden opgeheven.

Dat er al ruim voor de invoering van de avondklok werd gesproken over de maatregel, ziet de rechter als reden om de situatie spoedeisend te noemen. Het gerechtshof heeft geoordeeld dat er sprake is van buitengewone omstandigheden die het invoeren van de avondklok mogelijk maken. De coronapandemie is hiervoor voldoende aanleiding.