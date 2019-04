Holthuizen maakt zich op voor gezellige Open Dag

RODEN – De Open Dag van Golfclub Holthuizen is inmiddels een begrip. Jaarlijks trekt deze Open Dag – afhankelijk van de weersomstandigheden – tussen de zestig en honderd geïnteresseerden. Vrijblijvend kennismaken met de golfsport, in een gezellige sfeer en op een mooi terrein: wie hier oren naar heeft, kan op zaterdag 13 april weer terecht aan het Oosteinde te Roden!

Hetty Meijs is al vijftien jaar verbonden aan Holthuizen. Zij laat weten dat de jaarlijkse Open Dag gedragen wordt door de vrijwilligers. ‘Hun inzet maakt de Open Dag’, meent zij. ‘Het treffen van de voorbereidingen neemt veel tijd in beslag. Daarnaast staan de vrijwilligers op de dag zelf klaar om mensen op te vangen, te begeleiden en bijvoorbeeld rond te leiden over onze nieuwe Par 3 baan.’ In totaal zijn zo’n 35 vrijwilligers bezig met de Open Dag. Zij verrichten hand- en spandiensten en zorgen ervoor dat de Open Dag vlekkeloos verloopt.

Op 13 april zullen er verschillende clinics en wedstrijden worden gehouden. Dit alles start om 10:00 uur en duurt tot een uurtje of drie in de middag. Er wordt die dag van alles georganiseerd voor jong en oud, voor nieuwelingen en gevorderde golfers. Er zijn clinics, (golf-) spelletjes en golfers met minimaal baanpermissie mogen gratis een ronde lopen op de grote 9 holes baan. ‘Onze Golfpro, Isi Zejnulahu, is die dag ook aanwezig’, vertelt Hetty. ‘Hij zal tips geven en vertellen over de lesprogramma’s die worden aangeboden op Golfclub Holthuizen.’ Dat golf niet alleen voor volwassenen is, bewijst Holthuizen. ‘Ook voor de jeugd is genoeg te doen’, zegt Hetty. ‘Dat zal tijdens de Open Dag niet anders zijn. Er zullen speciale clinics en spelletjes voor de jeugd zijn.’ De inmiddels ervaren golfer verwacht dat de clinics zullen aanslaan. ‘De ervaring leert dat de belangstellenden de vele clinics daadwerkelijk leuk vinden. Het geeft een goed beeld van de sport en het is uitdagend.’

Naast het golfen, is het goed toeven op het terras van het gezellige clubhuis. De koffie en thee (met iets lekkers) wordt verzorgd door de familie Van der Es.

Het gevarieerde programma en de gezellige sfeer, maken de Open Dag vaak tot een groot succes. ‘Al is het wel erg weersafhankelijk’, vertelt Hetty. ‘Bij mooi weer kunnen we al gauw rekenen op honderd bezoekers. Bij minder weer komen er toch altijd nog wel zestig mensen.’

‘Tijdens de Open Dag zetten we vooral in op interesseren. We willen mensen niet alleen een leuke dag bezorgen, maar ook kennis laten maken met deze boeiende sport en onze club’, zegt Hetty. ‘Eigenlijk levert de Open Dag altijd wel nieuwe aanmeldingen op. De ene keer is dat meer dan een andere keer.’

Zelf golft Hetty al vijftien jaar en ook al vijftien jaar bij Holthuizen. ‘Het kost wat tijd om het te leren en het ziet er eenvoudiger uit dan het is’, zegt zij over de sport. ‘Maar de grondbeginselen leer je snel. Dat gaat bijvoorbeeld heel snel als je een proeflidmaatschap neemt. Dan leer je in tien lessen de basis van het golfen en wordt men veel begeleid.’

Golfclub Holthuizen deed begin jaren ’80 van de vorige eeuw haar intrede in Roden en menig golfliefhebber uit de buurt weet de club aan het Oosteinde 7a te Roden wel te vinden. Een kracht van de golfclub is volgens Hetty, naast de ontspannen sfeer, de prachtige omgeving. ‘Dat zal men ook zien tijdens de Open Dag: het is hier goed toeven. De omgeving is prachtig. Mooie natuur en een goed onderhouden golfbaan.’

Kortom: wie zich eens wil verdiepen in golfen of gewoon een sportieve en gezellige zaterdag wil beleven, kan op zaterdag 13 april tussen 10:00 en 15:00 uur terecht bij Golfclub Holthuizen te Roden. Hetty heeft nog één laatste tip voor geïnteresseerden: ‘het is niet handig om naaldhakken aan te trekken, dan wordt het lastig om aan alle clinics deel te nemen.’ Waarvan akte.

Wat: Open Dag Golfclub Holthuizen

Wanneer: zaterdag 13 april

Hoe laat: 10:00 tot 15:00 uur

Info: www.golfclubholthuizen.nl.