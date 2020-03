Honderden deelnemers doen mee aan Survival Run Norg

NORG – Op zondag 19 april is het zover. Dan start de eerste Survival Run in Norg. Er worden honderden deelnemers verwacht. Inmiddels staat de teller op 600 en is de Survival Run volgeboekt. Gerrit Meijering, Willemijn Meewis en Ronald Struik (foto) tekenen onder andere voor de organisatie.

‘De Survival Run Norg is eigenlijk hardlopen met hindernissen. In totaal hebben we maar liefst 36 hindernissen waarvan 10 in het dorp. We hebben 2 routes en wel van 5 kilometer en van 8 kilometer. Kinderen, jeugd en volwassen doen mee. Er zijn verschillende categorieën die deze dag van start gaan. Het is vooral ook een technisch parcours die enkele mooie uitdagingen kent. Bij De Brinkhof is start en finish. We bouwen daar ook enkele mooie hindernissen, zodat ook bezoekers echt kunnen genieten van deze Survival Run. Voor de kerk bouwen we een hele mooie hindernis. Een plaatje. En we klokken de tijd. Zo zijn er per categorie winnaars, maar let wel, het is vooral ook een recreatieve loop. We kiezen bewust voor een lekkere run die voor iedereen te doen is. We willen er voor iedereen een leuke dag van maken,’ zegt Ronald Struik.

Globaal genomen gaat de run vanuit De Brinkhof richting kerk en oud Norg, daarna richting het Schipmeer en vervolgens door het bos naar de Postmaatseweg en de Norgerduinen, daarna gaat het dwars door de Langeloërduinen richting het evenemententerrein en dan terug naar De Brinkhof.

Gerrit Meijering: ‘In Norg hebben we een mooie locatie aan de Eenerstraat. Daar mogen we trots op zijn. Een tijd geleden hebben we met een aantal leden bedacht om eens een Survival Run te organiseren. Twee jaar geleden hebben we al eens een soort van proef een kleinschalige run georganiseerd. Dat beviel prima. Daar is dit uit voort gekomen. Inmiddels zijn we een eigen stichting. We krijgen hulp vanuit bijvoorbeeld Survival Groningen en Boerakker. Daar hebben ze al veel ervaring met dergelijke Survivals. En ook nog, we doen dit niet voor 1 jaar. Onze ambitie is om dit een jaarlijks terugkerend evenement te laten zijn in het dorp Norg.’

Een Survival Run in deze orde van grote kan niet draaien zonder vrijwilligers. Er zijn zo’n 150 vrijwilligers deze dag nodig. Wie wil kan zich nog opgeven en is van harte welkom. Dat kan via de website van survival Norg. Willemijn Meewis: ‘De vrijwilligers komen dan bijvoorbeeld bij een hindernis te staan en kunnen zo de deelnemers instructies geven over hoe de hindernis te nemen. Daarvoor krijg je van ons informatie. Een week van tevoren hebben we een gezamenlijke meeloop dag waarbij wij het gehele parcours gaan doornemen. En daarbij, het wordt ook gewoon een gezellige dag. Ik zou zeggen, doe mee, dat kan als deelnemer, maar ook als vrijwilliger.’