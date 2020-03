Honderden kapsalons per direct dicht

REGIO – Een aantal ketens van kapsalons heeft maandagmiddag om 13:00 haar deuren gesloten in verband met het coronavirus. Het gaat om ketens die zijn aangesloten bij Kappersunited, zoals Cosmo Hairstyling, Kinki Kappers, BrainWash en Team Kappers, samen goed voor zo’n 600 vestigingen in het hele land.

De maatregel is niet opgelegd door het RIVM, die vindt dat kapsalons open kunnen blijven. Kappersunited wil een bijdrage leveren in de strijd tegen het virus. “De richtlijn om 1,5 meter afstand te houden is voor kappers niet na te leven en de voorzorgsmaatregelen wat betreft hygiëne die al zijn genomen in de kapperszaken zijn voor veel kappers en klanten niet meer voldoende”, reageert een woordvoerder aan de NOS. Nederland telt totaal ongeveer 25.000 kapperszaken met 45.000 kappers. Veel van hen zijn eigen baas.