LEEK – Locoburgemeester Geertje Dijkstra-Jacobi feliciteerde afgelopen maandag mevrouw Dolfien-Scholtens met haar honderdste verjaardag. Afgelopen zondag – 12 januari – werd mocht zij honderd kaarsjes uitblazen en uiteraard kon dat niet onopgemerkt voorbij gaan. Vandaar dat de locoburgemeester met een fraai boeket bloemen aankwam en later nog even een kop koffie dronk met de jarige. Dijkstra feliciteerde mevrouw Dolfien en wenste haar nog vele jaren in goede gezondheid toe.