Hondstrouwe aanhang verdient snelle actie van directie

Gudde moet heel snel trainer aanstellen die voor ommekeer kan zorgen



Een bomvolle Euroborg. Vol met 20.000 mensen die hun club naar de levensreddende overwinning tegen FC Emmen aan het schreeuwen waren afgelopen zaterdagavond. Een geweldige sfeeractie op de Noordtribune voor de wedstrijd. En wéér verlieten deze supporters teleurgesteld het stadion. Weer geen overwinning terwijl die nu zo nodig is. De hondstrouwe supporters zien hun club met lede ogen afzakken naar de Eerste Divisie. De sfeer was gelaten na de wedstrijd. Alsof men zich al bij degradatie neer heeft gelegd. Met diezelfde energie speelde FC Groningen. Het begon het eerste kwartiertje nog hoopgevend. Met een paar opportunistische aanvallen werd er iets van druk op het Emmen doel uitgeoefend wat uiteindelijk leidde tot een voorsprong via Pepi. De weelde duurde een minuut.



Assistent trainer Alfons Arts kan zo langzaamaan maar beter uit gaan kijken naar een baantje waar hij wél geschikt voor is. Hij is de man van de spelhervattingen en Groningen krijgt vreselijk veel doelpunten uit die spelhervattingen om de oren. Maar de man die alle trainerswisselingen overleeft boekt geen enkele progressie. De ‘Trots van het Noorden’ speelde tegen Emmen met de ‘staart tussen de benen’ tactiek. In plaats van met de borst vooruit aan te vallen, werd de hele manier van voetballen aangepast aan de speelwijze van FC Emmen. FC Emmen! We hebben hier niet over Ajax of Feyenoord. Nee, de nummer één na laatste van de eredivisie.

Groningen speelde bijna met een soort van vijfmans verdediging met Orantmangoen als libero voor de verdediging. Daar had natuurlijk Suslov moeten staan. Speelde de ploeg van Van der Ree tegen Twente nog met dubbele flankbezetting, tegen Emmen moest Määttä weer ouderwets in zijn eentje de linkerkant bestrijken. Elvis Manus die tegen de Tukkers vanaf links zeer sterk speelde, kroop nu voortdurend naar binnen. Groningen speelde in feite met twee en niet zoals tegen Twente, met drie spitsen. Irandust die tegen Twente als hangende rechtsbuiten vaak vanaf de zijlijn speelde, had nu de opdracht om weer veel naar binnen en minder diep te spelen. Daar heeft de man nog nooit een goede wedstrijd gespeeld. De speelwijze en alle werkende mechanismen werden tegen Emmen weer overboord gegooid. En zo zagen de 20.000 weer het oude vertrouwde beeld. Geen enkele aanvoer vanaf de flanken waar Määttä weer faalde om over Van Gelderen nog maar te zwijgen. Waarom hij de voorkeur krijgt boven Dankerlui is één groot raadsel. Dankerlui is verdedigend geen Zeefuik, maar in alle facetten een stuk beter dan Van Gelderen die werkelijk niets goed deed en zelfs balletjes over 5 meter inleverde. Manu raakte in het centrum geen knikker en als hij al dreigend werd was dat vanaf de linkerflank. FC Groningen is als een prachtig cruisechip. Met alles erop en eraan, maar de bodem, het fundament is lek, en dus is het schip zinkende.

Een directie is het fundament van een club. Wouter Gudde staat erbij en kijkt ernaar. Hij heeft Van der Ree aangesteld als de man die FC Groningen door de moeilijkste tijd uit zijn historie moet leiden. Op basis waarvan? Het is totale minachting van de aanhang. Hans Westerhof wordt gehaald, omdat hij zo goed met Van der Ree kan opschieten en een groot voetbalverleden heeft bij de club. Ja, dat heeft hij. Hij is ooit derde geworden, maar beschikte over een elftal waar hij misschien wel landskampioen mee had kunnen worden. Op het moment dat het lastig werd, dat er karakters in het team gingen botsen, dat de resultaten tegen vielen, veranderde de voetbalpaus in een nukkige man die de greep verloor, maar de schuld altijd bij anderen legde. Hij botste met grote karakters als Djurovski en Romario bij PSV. Degradeerde bijna met FC Groningen en toenmalig directeur Hans Nijland zag zich genoodzaakt hem te ontslaan.

De situatie bij FC Groningen vraagt iets heel anders dan een advies van de 74-jarige Westerhof. Van der Ree valt niets kwalijk te nemen, is een veel gehoorde mening. Hoezo niet? Van der Ree is van alles kwalijk te nemen. Waar haal je het idee vandaan dat jij de juiste man op de juiste plaats bent op dit moment bij FC Groningen. Enige zelfkennis zou de man hebben doen besluiten het aanbod om hoofdtrainer te worden vriendelijk, maar dringend af te wijzen. Een duidelijker bewijs dat hij niet de juiste man op de juiste plaats is, bewees de trainer na de rode kaart van Te Wierik. Met nog 20 minuten te gaan had je onmiddellijk een reactie vanaf de bank verwacht. De enige rectie was apathie en een aanvallende wissel in de één na laatste minuut. Onbegrijpelijk! Nee, er zijn geen garanties dat een ervaren trainer met een FC Groningen DNA de club nog kan redden en voor een ommekeer kan zorgen. Er is geen garantie dat een trainerswissel hier net zo goed werkt als bij Ado Den Haag waar Dick Advocaat het elftal wél weer aan de praat heeft gekregen. De kans dat Van der Ree het tij nog kan keren, is echter net zo groot als dat Mark Rutte vanaf nu de waarheid gaat spreken. Minacht je enorm trouwe aanhang niet langer. Wouter Gudde, bel Martin Drent, bel Paul Matthijs, bel Joop Gall en bel Jan van Dijk. Natuurlijk heb je al veel te lang gewacht, maar boeren geven nooit op. En dit zijn boeren in hart en nieren. Als iemand het prachtige zinkende schip dat FC Groningen heet nog kán redden, zijn zij het. Doe het snel, doe het nu. Niet voor jezelf, doe het voor die hondstrouwe 20.000. Want zij zijn het zinkende schip!

Door: Johan Kamphuis