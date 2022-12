Hoofdprijs verloot ter ere van 10-jarig bestaan Otter Diercompleet

LEEK – Dit jaar bestaat dierenspeciaalzaak Otter Diercompleet 10 jaar. Dit werd het hele jaar door feestelijk gevierd. Klanten maakten elke maand kans op leuke prijzen. Iedere maand konden klanten die een aankoop bij Otter Diercompleet hadden gedaan hun kassabon inleveren om kans te maken op een prijs. Ook was er elke maand een smakelijke taart te winnen van Bakkerij van Esch. Iedereen die in november zijn of haar kassabon inleverde deed ook nog mee voor de hoofdprijs, een 55 inch 4K LED televisie van EP Mulder uit Leek. Uit alle verzamelde bonnen van het hele jaar is de winnaar van deze super hoofdprijs getrokken. De gelukkige winnaar is mevrouw Nielsen uit Tolbert, op de foto krijgt ze televisie overhandigd van Imke Otter van Otter Diercompleet. De heerlijke en laatste jubileum slagroomtaart van Bakkerij van Esch ging deze maand naar Viveke Pomp uit Leek. Otter Diercompleet is een grootschalige winkel, met volop voeding en benodigdheden voor alle huisdieren. De winkel is gevestigd op Lorentzpark 18 in Leek, pal langs de A7. www.otterdiercompleet.nl