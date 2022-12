Hoog bezoek in Nienoord van Sint en zijn Pieten

LEEK – De Sint had het maar druk met al die uitnodigingen in de buurt. Hij had er de agenda Piet ervoor moeten raadplegen, maar gelukkig lukte het hem om na de mooie intocht in Leek bij Museum Nienoord aan te waaien. Hij las een verhaal voor in de prachtige en geheimzinnige Schelpengrot van Nienoord, de met schelpen beklede tuinkoepel die rond 1700 gebouwd is. Daarna konden kinderen in de kinderhoek leuke opdrachten en kleurplaten vinden. Ze konden een koets bouwen of een eigen familiewapen inkleuren. Ook konden kinderen ervoor kiezen met Museum Piet mee te gaan voor een kinderrondleiding in en om museum Nienoord. Met de museumdame en Museum Piet gingen ze op een ontdekkingstocht langs de vele bezienswaardigheden. Ze konden ervaren hoe een koetsier te werk ging door op de bok van het rijtuig plaats te nemen en het paard over het virtuele terrein te mennen.