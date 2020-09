Horeca aan handen en voeten gebonden tijdens Rodermarktweek

‘Goede zomer compenseert eerste maanden niet’

RODEN – Nu ook het horecaterras niet doorgaat tijdens de Rodermarktfeestweek, zijn de mogelijkheden voor de Roner horeca zeer beperkt. De gemeente Noordenveld staat niet toe dat er iets wordt georganiseerd in de verschillende gelegenheden tussen 18 en 23 september. ‘Gevolgen heeft het missen van de Rodermarkt zeker’, zegt Bart de Vries, eigenaar van Het Wapen van Drenthe. ‘Maar wat die gevolgen zullen zijn, kunne we pas later zeggen.’

De horeca in Roden hebben een moeilijke periode achter de rug. Ondanks de goede zomer, waar zowel Het Wapen van Drenthe als overburen Mo’s Café van kunnen spreken, is de schade van maart tot juni niet in te halen. ‘Met zes goede zomerweken maak je dit niet goed’, zegt Monique Roossien van Mo’s Café nuchter. ‘Tijdens de Rodermarkt mogen we ook niets. Het is simpelweg onmogelijk. Binnen mag ik sowieso maximaal zestien mensen hebben. Dan moet je tijdens feestavonden de hele tijd politieagent spelen. De lol gaat er zo wel af.’

De Vries baalt dat de Rodermarktfeestweek niet doorgaat, maar weet ook dat het momenteel niet anders is. ‘Het is heel simpel: zo’n groot feest als wat we meestal met Jannes organiseren, zit er niet in. En we mogen inderdaad verder niets organiseren. Dat valt te begrijpen. Gelukkig hebben we een goede zomer gedraaid, maar dat is geen compensatie voor het begin van 2020.’

De uitbreiding van het terras is een schot in de roos geweest, zo oordeelt De Vries. ‘Absoluut. Er wordt nu gekeken of dit straks een vervolg kan krijgen. Ik heb goede hoop dat dit het geval zal zijn.’