Horeca en Mensinge nemen initiatief tot ontwikkeling Erfgoedroute Roden

NOORDENVELD – Wandelaars kunnen binnenkort een nieuwe route lopen in Roden. Vijf horeca-ondernemers uit Noordenveld en Museum Havezate Mensinge hebben de handen ineengeslagen om een nieuwe wandelroute te ontwikkelen. De erfgoedroute Roden voert langs het cultureel erfgoed rondom de Brink van Roden, langs de oude bossen vlakbij de golfbaan en via een mooie bosroute over landgoed Mensinge. De gemeente Noordenveld stelt een subsidie van 4000 euro beschikbaar voor de ontwikkeling van de erfgoedroute, waarvoor Jeroen Westendorp van recreatie en toerisme afgelopen donderdag het startpunt markeerde.

Het idee voor een nieuwe wandelroute is ontstaan tijdens een brainstormsessie tussen Janet de Vries, mede-eigenaar van Hotel-Restaurant Onder de Linden, en Arjan van de Leur, communicatieadviseur van Museum Havezate Mensinge: ‘Het was middenin de coronaperiode en we waren ideeën aan het uitwisselen over arrangementen: hoe verleid je mensen tot een meerdaags bezoek aan Noordenveld? Toen kwamen we op het idee om het cultuurerfgoed van Noordenveld te verbinden met het natuurerfgoed in de Mensingebossen.’ Onder de Linden en Museum Havezate Mensinge betrokken ook restaurant Cuisinerie Mensinge, hotel-café-restaurant Het Wapen van Drenthe, recreatiepark de Norgerberg en Bed and Breakfast De Zulthe bij het project en ook het recreatieschap Drenthe, Staatsbosbeheer, het bestuur van de Kop van Drenthe en het gemeentebestuur van Noordenveld reageerden positief.

Wethouder Westendorp roemt de samenwerking tussen de horeca-eigenaren en Museum Havezate Mensinge. ‘Dit is een prachtig initiatief, dat we graag willen stimuleren. De ontwikkeling van arrangementen door ondernemers is een van de speerpunten van de Uitvoeringsagenda Recreatie en Toerisme. We nodigen andere ondernemers en organisaties graag uit om ook een aanvraag in te dienen voor een bijdrage van maximaal 75 procent van de kosten uit ons Fonds Recreatie en Toerisme.’ Om initiatieven te stimuleren die bijdragen aan de ontwikkeling van de recreatieve sector is in 2021 50.000 euro beschikbaar.

De nieuwe route is ongeveer negen kilometer lang en kan omstreeks 1 juni in gebruik worden genomen.